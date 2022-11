Secretaria de Cultura lança edital para o Festival das Artes de Teresópolis - Divulgação

Publicado 17/11/2022 14:01

A Prefeitura de Teresópolis acaba de lançar, por meio da Secretaria de Cultura, o Concurso nº 001/2022 abrindo inscrições para o Festival das Artes II. O Edital foi publicado na edição desta quarta-feira, 16/11, no Diário Oficial do Município. A ideia é selecionar 25 projetos inéditos de produções culturais pequenas, de artistas individuais ou de coletivos culturais para apresentações presenciais de diversas manifestações culturais.

Dividido por linguagens artísticas, o concurso pretende habilitar quatro projetos de Artes Visuais (categorias desenho, gravura, pintura, fotografia, arte digital, escultura e instalação) para a exposição Novos Talentos, na Casa de Cultura Adolpho Bloch; seis projetos de Teatro adulto e infantil; cinco de dança; quatro projetos literários no formato de contação de histórias infantis e seis shows musicais, com cachê de R$ 2 mil cada.

Os interessados em participar devem estar inscritos no Cadastro Municipal de Cultura. O Edital do Concurso Público 001/2022 com as regras, documentos a serem apresentados e prazos a serem observados pode ser conferido pelo link https://teresopolis.rj.gov.br/estrutura/cultura. As inscrições online já podem ser feitas e seguem até 31 de dezembro pelo link https://bit.ly/3X87Vx0