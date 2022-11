Prefeitura de Teresópolis define expediente em dias de jogos no Brasil na Copa do Mundo - Divulgação

Publicado na última sexta-feira, 11/10, no Diário Oficial do Município, o Decreto Municipal 5.849/2022 estabelece o horário de expediente da Prefeitura de Teresópolis e demais órgãos municipais durante a primeira fase dos jogos do Brasil na Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

Seguindo o Governo do Estado do Rio de Janeiro, no dia 24 de novembro o expediente será de 8h às 12h. No dia 28, a jornada começará às 8h e seguirá até 11h. No dia 02 de dezembro, o atendimento ao público acontecerá das 8h às 12h.

Nesses três dias, os postos de saúde só funcionarão na parte da manhã, pois segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há consultas médicas marcadas para a tarde. Já a UPA 24 Horas, a Unidade de Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e o Serviço de Pronto Atendimento de Bonsucesso funcionarão normalmente, com plantão de 24 horas para atender a população.

Nos dias 24 e 28 de novembro e 02 de dezembro só haverá aulas nas unidades da Rede Municipal de Ensino no turno da manhã. A Secretaria de Educação ressalta que os alunos dos turnos da tarde e da noite vão receber atividades de reposição.