‘Folia RJ 2023’: Coletivos culturais de Teresópolis podem se inscrever nos editais lançados pelo Governo do EstadoDivulgação

Publicado 12/11/2022 11:17

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 23 de novembro pelo sistema Desenvolve Cultura, que pode ser acessado pelo link http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/. A previsão de pagamento é para dezembro, tempo para execução dos projetos de Carnaval 2023 em todos os municípios. Os editais e os manuais dos proponentes podem ser conferidos pelo link http://cultura.rj.gov.br/folia-rj-2023/.



“Esta é uma importante iniciativa de incentivo aos coletivos culturais que, com seu trabalho, preservam essas tradições para as gerações futuras. Atualmente, Teresópolis tem duas Folias de Reis em atividade: a Estrela Guia e a Estrela Marte do Oriente, ambas tombadas pela Secretaria de Cultura como patrimônios imateriais do Município. E temos ainda o registro de diversos blocos carnavalescos. Faremos contatos com esses coletivos para orientá-los, a fim de que não percam essa oportunidade”, destaca a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.

Folias de Reis RJ - O edital é voltado para pessoa física e vai premiar 130 projetos, com valor de R$ 15 mil cada, totalizando R$ 1,95 milhão. Para participar, o candidato obrigatoriamente deve atuar como Mestre de Folia de Reis e representar um grupo de folia ou reisado. O proponente deve ter credenciamento prévio junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). A contrapartida dos selecionados deverá prever, pelo menos, uma apresentação a ser realizada de forma presencial. Enquadra-se como Folia de Reis: manifestação cult ural em forma de auto que reúne, em sua composição, cantadores e instrumentistas como figuras de reis magos, palhaços, bandeireiro, festeiros e coro, em cortejo público, liderados por um mestre-folião e um contramestre, realizado por um grupo de, no mínimo, 12 pessoas.

Turmas de Bate-Bolas RJ - A chamada é voltada para pessoa jurídica, que seja comprovadamente representante de uma turma de bate-bola, e vai premiar 100 projetos, com valor de R$ 25 mil cada, somando R$ 2,5 milhões. A contrapartida dos selecionados deverá prever pelo menos uma apresentação presencial, tendo como público-alvo, preferencialmente, instituições de ensino públicas ou organizações da sociedade civil. É considerada turma de bate-bola um grupo artístico-cultural que possui atuação comp rovada na produção e realização de manifestações populares do carnaval de rua, a partir da confecção de indumentárias que combinem elementos materiais típicos, característicos das tradições da figura bate-bola.

Bloco nas Ruas RJ - O edital, voltado para pessoas jurídicas, comprovadamente representantes de um ou mais blocos de carnaval, será dividido em duas categorias. Na categoria A, voltada para blocos individuais, serão concedidas 50 premiações no valor de R$ 25 mil cada. Já na B, que vai atender associações, federações ou ligas representantes de, no mínimo, cinco blocos, 15 projetos vão ser premiados com o valor de R$ 125 mil. No total, a chamada vai garantir investimento de R$ 3,1 milhões. A contrapartida dos seleci onados deverá prever pelo menos uma apresentação presencial, preferencialmente tendo como público-alvo instituições de ensino públicas ou organizações da sociedade civil.