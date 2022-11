Prefeitura de Teresópolis retira entulho do rio para iniciar reconstrução da ponte na Rua Jorge Lóssio, no Alto - Divulgação

Prefeitura de Teresópolis retira entulho do rio para iniciar reconstrução da ponte na Rua Jorge Lóssio, no AltoDivulgação

Publicado 11/11/2022 14:07

Desde o início desta sexta-feira, 11/11, equipes das secretarias municipais de Serviços Públicos e de Obras Públicas retiram os entulhos e trabalham na desobstrução de trecho do rio atingido pela queda da ponte centenária da Rua Jorge Lóssio, no bairro do Alto.

“Seguindo orientação do Prefeito Vinicius Claussen, unimos os esforços e trabalhamos em conjunto para reconstruir a ponte, garantir a trafegabilidade da via e liberar a passagem para a população o mais rápido possível”, destaca o secretário de Serviços Públicos, Davi Serafim.

Construída em 1922, a referida ponte desmoronou nesta quinta, 10/11, e o trecho continua interditado para a passagem de veículos. O trânsito é desviado pela Guarda Civil Municipal pelas ruas Ademar Rizzi Lippi e Hildegardo de Noronha.

“Após vistoria técnica, a área foi liberada para limpeza do rio e início das obras de reconstrução. Como é uma ponte de 100 anos, a trepidação ocasionada pela intensidade do fluxo de veículos pesados naquele trecho pode ter efetivamente afetado a estrutura da ponte”, relata o secretário de Derfesa Civil, Coronel Albert Andrade.