Teresópolis

Transformação Digital: Teresópolis participa do evento ‘Governos do Futuro 2022’

O secretário de Fazenda de Teresópolis, Fabiano Latini, é um dos palestrantes convidados do ‘Governos do Futuro 2022’, considerado um dos maiores eventos gratuitos de gestão pública municipal do Brasil

Publicado há 1 dia