‘Arte por Toda a Parte’: Teresópolis promove três dias de atividades gratuitas para comemorar a CulturaHilna Gallo, Luciana Daumas, Rafael Correa

Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento ‘Arte por Toda a Parte’ garantiu concerto, dança, roda de seresta, aulão de canto e desenho, sarau de poesia, teatro, exibição de filme, feira de artesanato e exposição totalmente de graça para o público. Foram 25 atrações promovidas em 9 espaços da cidade, em parceria com o SESC Teresópolis, Centro Cultural FESO Pro Arte e Grêmio Musical Paqueq uer e englobando o Projeto Cultura na Rua, do Fórum de Cultura de Teresópolis.

“Nós nos unimos aos nossos parceiros e colaboradores e oferecemos um fim de semana memorável, com a participação de artistas da cidade e estudantes. Começamos na sexta, 04/11, e seguimos até domingo, 06/11, com experiências enriquecedoras para a valorização da Cultura e opções de lazer de qualidade para o público”, assinalou Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.

A sexta-feira começou com dança e música na Casa de Cultura Adolpho Bloch e no Centro Cultural Bernardo Monteverde, seguidos por uma tarde artística e cultural no Grêmio Musical Paquequer.

A programação maior ocorreu no sábado, 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura, com atividades no Centro Cultural Feso Pro Arte, Casa da Memória Arthur Dalmasso, Grêmio Musical Paquequer, nas praças Olímpica e Baltasar da Silveira, na Calçada da Fama e no SESC Teresópolis.

No domingo, destaque para as edições especiais de dois projetos tradicionais da Secretaria de Cultura: o Cultura de Raiz e sua homenagem aos artistas populares e ao homem do campo, com a participação dos alunos de balé da Casa de Cultura, e o Música na Matriz, com o Coro Acrópolis, de Nova Friburgo, e performance do Coral Municipal de Teresópolis.

“Enfim, como o nome do evento diz, levamos ‘Arte por Toda a Parte’. Ano que vem tem mais”, concluiu Cléo Jordão.