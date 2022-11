Missão Vem Pra Terê vive experiência turística imersiva na serra gaúcha - Divulgação

07/11/2022

O Grupo pode conhecer as Atrações do Turismo Rural, seguir o roteiro de vinícolas e de Olivicultura, além de vivenciar as experiências turísticas de entretenimento e sazonais, como o famoso Natal Luz de Gramado.

O roteiro do Turismo Rural, grande potência da serra gaúcha e mais nova potência no turismo teresopolitano, foi um dos principais focos das visitas técnicas do fim de semana. Passando pela “Casa Seganfredo”, vinícola instalada na localidade de Linha Belvedere, situada a oito quilômetros de Gramado e que produz 15 mil garrafas de vinho por ano, e pela fazenda de olivas “Parque Olivas de Gramado”, que conta com uma plantação de mais de 12 mil oliveiras de seis variedades que oferece o primeiro cardápio harmonizado com azeites e vinhos do Brasil.

“Queremos trazer experiências de valor para que possamos desenvolver a economia, o turismo e gerar empregos para Teresópolis”, resumiu o prefeito Vinícius Claussen. Ele destacou que experiências como a da vinícola Seganfredo e do Parque Olivas de Gramado - empreendimentos familiares - comprovam o protagonismo da cidade gaúcha no segmento do turismo.

Pedro Bertolucci, proprietário do Parque Olivas de Gramado, destacou a força do turismo na região e a importância da troca de experiências entre cidades para o desenvolvimento do setor: “O turismo, hoje, é a segunda atividade econômica mais importante do mundo. E nada como enxergar as iniciativas locais para obter ideias e fazer a transformação delas”, comentou o empresário, que também já foi gestor de Gramado por quatro mandatos.

Ainda o roteiro rural, a comitiva participou do Tour O Quatrilho, passando por três propriedades rurais, onde puderam conhecer mais da história da região e degustar comidas típicas. a legalização de produtos, agilidade na liberação de licenças e adequação de espaços para que os itens sejam comercializados em feiras, em outras iniciativas da cidade ou na própria localidade foi o tema principal tratado durante as visitas.



Entretenimento para toda a família



Após as visitas do roteiro rural, o grupo pode conhecer as atrações de entretenimento oferecidas pela região, como o funcionamento dos Bondinhos Aéreos/Parques da Serra localizado em Canela (RS), que está em operação há 9 anos e que registra em média um público de 420 mil pessoas por ano. O gerente do parque, Mateus Scain, repassou informações técnicas e de gestão ao grupo. O prefeito Vinícius Claussen conheceu a sala de controle, esclareceu dúvidas sobre alvará de funcionamento, atrações incorporadas, impostos, faturamento, entre outras.

“Já temos um projeto de lei na câmara aguardando aprovação para que a gente possa publicar o edital para a implantação de um teleférico parecido em Teresópolis. Esse é um equipamento turístico fantástico, que vai trazer dinheiro novo, empresas, emprego e muita prosperidade para a nossa amada cidade" Comentou o Prefeito Vinicius Claussen, durante a visita ao empreendimento.

Ainda em Canela, a comitiva “Vem Pra Terê” conheceu o Skyglass, no Vale da Ferradura. O espaço integra uma das maiores plataformas de aço e vidro do mundo e única na América Latina e que avança 35 metros para o vale; e “O Abusado”, um monotrilho com cadeiras suspensas que leva os turistas para um passeio a 360 metros de altura em relação ao Rio Caí. Além do atrativo, o parque também dispõe de infraestrutura de lazer com estacionamento, loja de presentes e praça de alimentação.

Para conhecer as atrações noturnas, no sábado, o grupo visitou a maior estrutura inflável para shows da América Latina, o Mega Domo. Montado também em Canela (RS), o espaço é cenário do espetáculo Viagem de Natal, uma apresentação interativa com projeção de imagens, que mistura teatro, cinema e música.

São 30 metros de altura, com capacidade para abrigar um público de até duas mil pessoas. Planejado para ser itinerante, o Rio de Janeiro será o próximo destino a receber o empreendimento.

Ao final da última noite, a comitiva pôde acompanhar a apresentação do “Grande Desfile de Natal”, o qual faz parte da programação de eventos do Natal Luz de Gramado.

Os integrantes da “Missão Vem Pra Terê” puderam ver de perto o resultado de um show com investimentos em cenografia, carros alegóricos, figurinos, luz e som.