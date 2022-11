Marcada para dezembro licitação para mais 500 moradias no Parque Ermitage em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Marcada para dezembro licitação para mais 500 moradias no Parque Ermitage em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 05/11/2022 16:07

O Governo do Estado acaba de lançar a concorrência nacional nº 049/2022, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra), para contratação de empresa responsável por elaborar o projeto executivo e construir mais 500 unidades habitacionais no Parque Ermitage. Os apartamentos são destinados a famílias que ainda aguardam por moradia após a tragédia de janeiro de 2011.

Teresópolis aderiu ao programa habitacional Casa da Gente, do Governo do Estado, no dia 30 de março, quando o Prefeito Vinicius Claussen recebeu o Governador Cláudio Castro em Teresópolis e, juntos, lançaram a pedra fundamental do empreendimento.

“Nosso agradecimento ao Governador Cláudio Castro e equipe técnica, que vão concretizar esse pleito legítimo das famílias que finalmente serão contempladas com moradia digna”, destaca o Prefeito Vinicius Claussen.

Pelo projeto inicial do Governo do Estado, serão construídos 4 blocos de prédios no conjunto habitacional do Parque Ermitage, dentro da 2ª fase do empreendimento localizado na altura do Km 80 da Rodovia Rio-Bahia. Os apartamentos terão 2 quartos em uma área de, no mínimo, 47m², e os blocos contarão com espaços de convivência com área de lazer, quadra esportiva e centro comunitário.