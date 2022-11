Festuris Gramado: Teresópolis participa da maior feira de Turismo do Brasil - Mídias Sociais

Publicado 03/11/2022 19:53

O evento é considerado uma das mais tradicionais feiras do turismo brasileiro, sendo uma oportunidade para a promoção de produtos e iniciativas do turismo nacional e internacional, divulgação de destinos e geração intensa de negócios entre os participantes. A feira é uma das atividades que fazem parte da programação da missão 'Vem Pra Terê'.

Em sua 34ª edição, o Festuris reúne as principais marcas e profissionais da indústria turística, em 4 dias de completa imersão em negócios, networking, conteúdo e experiências. “Teresópolis tem um estande onde apresentaremos todo o processo de transformação da infraestrutura turística que vem acontecendo nos últimos dois anos. Mostraremos os projetos em execução e em planejamento e trabalharemos as marcas de Teresópolis como Capital do Montanhismo e do Lúpulo, a Rota Cervejeira e outros atrativos já conhecidos, bem como os investimentos para o futuro Condomínio Agro Tech Industrial”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen.

Para a secretária municipal de Turismo, a participação de Teresópolis no Festuris 2022 é imprescindível: “O turismo é um setor que movimenta a economia, gerando empregos e oportunidades de trabalho diversas. A nossa participação na Festuris é uma grande chance, portanto, de divulgar o destino Teresópolis, atrair novas possibilidades de atividades e um fluxo maior de turistas e consumidores para os nossos produtos e serviços, como artesanato, gastronomia, hospedagem, guiamento e visitação a atrativos no geral.” disse Elizabeth Mazzi.

O acervo turístico cultural de Teresópolis também será evidenciado no evento. “O nosso principal objetivo é buscar referências em turismo e cultura e conhecer as técnicas da produção do belíssimo Natal de Gramado para, no futuro, oferecer serviços de maior qualidade para a nossa população e para os nossos turistas”, comentou a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.

Missão ‘Vem Pra Terê’

Liderada pelo Prefeito Vinicius Claussen, entre os dias 3 e 6 de novembro, em Gramado acontece a missão tem o objetivo de identificar oportunidades de atração de investimentos privado e o desenvolvimento de políticas públicas que possam ser replicadas em Teresópolis, visando a melhora na qualidade de vida dos cidadãos e a ampliação da oferta de equipamentos e roteiros aos visitantes e turistas.