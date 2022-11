Governador Claudio Castro celebra intercâmbio de experiências turísticas entre Serra carioca e gaúcha - Divulgação

A troca de experiências entre o Estado do Rio de Janeiro e a Serra gaúcha foram destacadas pelo governador carioca, Cláudio Castro, durante reunião da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RS) e a Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás), na manhã de hoje (3), em Gramado. “Aqui, temos um turismo bastante nacional. Não tenho dúvidas de que podemos abrir a porta do turista internacional, que ainda não conhece essa beleza toda aqui”, afirmou Castro referindo-se à cidade de Gramado.

Atendendo convite do prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, que lidera a “Missão Vem Pra Terê”, na região serrana do RS, ele abordou a parceria de Teresópolis com Gramado como importante fator para que se possa melhorar o turismo do Brasil. “O Rio pode ser indutor de outras formas de turismo”, frisou Claudio Castro que participou da missão empresarial organizada pela Prefeitura de Teresópolis e SEBRAE-RJ em Gramado.

“Agradeço ao Governador Claudio Castro por mais uma vez estar ao nosso lado, nesta missão tão importante para Teresópolis, por perceber e reconhecer o potencial de riqueza e de oportunidades que tem o turismo teresopolitano”, agradeceu o Prefeito Vinicius Claussen.

O Governador revelou também que o primeiro local que o governo incentivou a retomada do turismo, no final da pandemia, foi na Serra carioca. “Fizemos um grande programa chamado ‘Turismo de 2h’, para que o visitante pudesse estar em qualquer lugar neste período de tempo”, detalhou.

Ele comemorou ainda o retorno do Rio de Janeiro ao posto de primeiro local mais visitado do país. “Antes de assumirmos, tínhamos caído para o terceiro destino mais procurado, perdendo para São Paulo e Salvador. E, no início de 2020, conseguimos retomar ao primeiro lugar”, salientou Castro.

Missão ‘Vem Pra Terê’

Liderada pelo Prefeito Vinicius Claussen, a missão tem o objetivo de identificar oportunidades de atração de investimentos privado e o desenvolvimento de políticas públicas que possam ser replicadas em Teresópolis, visando a melhora na qualidade de vida dos cidadãos e a ampliação da oferta de equipamentos e roteiros aos visitantes e turistas.