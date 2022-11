Missão conhece case da Gramadotur para a organização de eventos turísticos - Divulgação

Missão conhece case da Gramadotur para a organização de eventos turísticosDivulgação

Publicado 03/11/2022 13:58

A entidade também incentiva a participação da comunidade nas ações para a promoção do turismo e desenvolve talentos como dança, teatro, canto, entre outros, como contrapartida social.

Gramado conta com 37 mil habitantes e 23 três mil leitos, recebendo cinco milhões de turistas por ano, dos quais 2,5 milhões são no período do Natal Luz. Segundo Paula Kohl, assessora de eventos da Gramadotur, a festa natalina não visa lucro diretamente, mas gera caixa para a cidade. “Ele é o ‘guarda-chuva’ de todos os outros serviços oferecidos, que acabam trazendo recursos para o município”, explicou Paula.

Durante o encontro, ela apresentou também os outros cinco eventos organizados pela instituição e detalhou o funcionamento da Gramadotur, esclarecendo dúvidas do prefeito, secretários municipais e empresários, na forma de estruturar e realizar eventos.