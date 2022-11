Teresópolis

Prefeitura de Teresópolis, Governo do Estado e SEBRAE realizam missão empresarial ao Rio Grande do Sul

Liderada pelo Prefeito Vinicius Claussen, com a presença do Governador Cláudio Castro e lideranças do Governo do Estado, ‘Missão Vem Pra Terê’ visa captar investimentos privados, conhecer políticas públicas, projetos e atrativos turísticos bem sucedidos para o desenvolvimento econômico e geração de empregos no município

