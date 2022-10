‘Dia de Finados’: Cemitérios municipais estão preparados para visitação - Divulgação

Publicado 31/10/2022 17:35

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos intensificaram a limpeza dos 9 cemitérios municipais durante a semana, preparando os locais para a visitação pelo Dia de Finados, lembrado no dia 2 de novembro.

Além da manutenção de rotina e que acontece diariamente, os cemitérios Carlinda Berlim (Vale do Paraíso) – na área urbana, Canoas, Venda Nova, Bonsucesso, Vieira, Santa Rita, Rio Preto, Serra do Capim e Vale Alpino – no interior, receberam um reforço na capina, poda, varrição e pintura de meios-fios e de postes.

Nesta quarta-feira, 02/11, será celebrada missa às 9h no Cemitério Carlinda Berlim, onde a expectativa é da circulação de até cinco mil visitantes neste período.