Pré-matrícula on-line para escolas municipais acontece de 1º a 21 de novembro - Divulgação

Publicado 29/10/2022 10:01

A Secretaria Municipal de Educação realiza, entre os dias 1º e 21 de novembro, a pré-matrícula para turmas de centros de educação infantil (pré-escolar I e II) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) da Rede Municipal de Educação para o ano letivo de 2023. Alunos já matriculados na rede municipal de ensino não precisarão fazer a confirmação de matrícula.

Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site www.educacao.teresopolis.rj.gov.br. Para preencher o formulário de cadastro, é preciso ter em mãos o número do RG e CPF do responsável ou do representante legal, comprovante de residência em nome do responsável, nome completo do estudante e qual ano escolar irá cursar em 2023. A SME frisa que para concluir a pré-matrícula não será necessário anexar os documentos, apenas preencher os dados solicitados.

Além disso, deverão ser selecionadas três opções de unidades de ensino de preferência para a pré-matrícula. Entretanto, as opções de escolas assinaladas no ato da pré-inscrição não garantem a vaga em alguma das unidades escolhidas, uma vez que a distribuição das vagas e alocação dos alunos está condicionada à verificação do endereço do aluno e da existência de vagas nas unidades próximas à residência.

Pré-inscrição para Creches

A Secretaria de Educação ressalta ainda que a pré-matrícula para as creches será realizada de forma descentralizada, na própria creche, durante o mês de janeiro de 2023. Para isso, também será disponibilizado um link no site da Prefeitura (educacao.teresopolis.rj.gov.br).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2641-4590.