Artes Manuais: Crocheteiras montam projeto para decorar o Centro de Atendimento ao Turista para o Natal - Bruno Nepomuceno

Publicado 28/10/2022 12:48

A ideia foi apresentada no último fim de semana ao Prefeito Vinicius Claussen e à Primeira-dama Paula Schütte Claussen que, abraçando a iniciativa, estão mobilizados para garantir os insumos necessários ao início da produção das peças decorativas.

“Fiquei muito feliz, pois minha alma está voltada para as artes manuais. Esse resgate do feito à mão nos traz uma ancestralidade e valoriza o legítimo artesanato, que é a base de sustento de muitas famílias até hoje. Incentivar esse segmento é muito poderoso, pois mexe com a auto-estima das artesãs, funciona como terapia e estimula o convívio social”, destaca a Primeira-dama Paula Schütte Claussen, eleita madrinha do projeto pelo grupo de crocheteiras.

Com mãos habilidosas, as artesãs prometem revelar toda a arte do crochê para decorar o CAT com instalações coloridas e criativas. “Nós nos unimos e surgiu a ideia de decorar o Centro de Atendimento ao Turista com peças de crochê. Nada melhor do que destacar o espaço que abriga a feira que valoriza o genuíno artesanato da cidade”, relata a artesã Angela Villela. Ela faz parte do grupo de crocheteiras junto com Ana Silvia Lach, Ademilde Lima Machado, Conceição de Nazaré, Diva Medeiros, Flavia Helmold, Isabel Cristina Veiga, Maria Angélica de Barros Caldas, Rosa Maria Pereira, Rosane Amado e Valéria Guida Graça.

“Daremos todo o suporte necessário para que esta iniciativa se concretize e seja mais um destaque no projeto Teresópolis Terra de Luz – Natal 2022, que estamos coordenando e que inclui, além da iluminação e ornamentação de pontos estratégicos da cidade, uma programação cultural variada, em fase de elaboração”, comenta Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.

Casa do Artesão

Atualmente, existem cerca de 600 profissionais inscritos no cadastro da Secretaria Municipal de Cultura. Atuando na produção de criativos trabalhos manuais e utilizando diversificadas técnicas de criação, futuramente, eles contarão com a Casa do Artesão, que ocupará o Centro de Atendimento ao Turista junto com o receptivo turístico do município.

“Teresópolis é um berço de artes manuais e tem um expressivo número de crocheteiras. Inclusive, muitas desenvolvem peças exclusivas, customizam sua coleção e fornecem seus trabalhos para grandes empresas de moda, o que demonstra a excelência do nosso artesanato. Daí a importância da Casa do Artesão, que está na fase do projeto arquitetônico e futuramente será realidade. Um espaço todo estruturado para oferecer cursos e capacitação com profissionais renomados e área destinada à comercialização. Tudo para que nosso artesanato tenha cada vez mais qua lidade, com valor agregado, e se firme como referência cultural e turística”, conclui a Primeira-dama Paula Schütte Claussen.