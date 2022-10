Drogas apreendidas em bairro de Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Drogas apreendidas em bairro de TeresópolisReprodução mídias sociais

Publicado 26/10/2022 17:12

30º Batalhão de Polícia Militar recebeu informações do Disque Denúncia de tráfico de drogas na noite dessa terça-feira, 25/10. A apreensão foi feita na rua Sete de Setembro, próxima à lixeira da Quinta Lebrão. Os policiais ainda chegaram a ver os traficantes, mas, ao tentarem abordar os indivíduos, eles fugiram pela mata da região.

Os agentes realizaram buscas no local e encontraram sacola com material entorpecente composto por 112 invólucros de cocaína e 16 tiras de maconha. As drogas foram levadas para a 110ª DP, permanecendo apreendido.



Ajude a polícia denunciando, seu anonimato é garantido



WhatsApp Denúncia 30° BPM – (21) 2742-7755

Em caso de Emergência – 190

Disque Denúncia: (21) 2253-1177