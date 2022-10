Prefeitura de Teresópolis começa o maior mutirão de saúde da história do município no dia 27 de outubro - Divulgação

Publicado 25/10/2022 19:00

A partir da próxima quinta-feira (27), a Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início ao maior mutirão de saúde da história do município. Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, o “Mutirão Terê Zera Fila” prevê a realização de 25 mil atendimentos entre consultas, exames e cirurgias. A previsão é de que a fila de atendimento seja zerada até janeiro do próximo ano.

O principal objetivo do mutirão será zerar as filas de atendimento em saúde que estão represadas desde a pandemia de Covid-19, quando foi necessário direcionar grande parte dos esforços e investimentos para a alta complexidade. “Estamos fazendo mais um grande investimento na Saúde de Teresópolis, na ordem R$ 5 milhões, e vamos fazer algo inédito no município, que é zerar de uma vez as filas de espera do SUS. Nossa gestão está 100% comprometida em recuperar o fluxo de procedimentos importantes para a saúde de nossa população”, explicou o prefeito Vinicius Claussen.

O mutirão terá início pelas consultas e cirurgias oftalmológicas, no Hospital São José, e avança para as outras especialidades. Um chamamento público está em andamento para contratação de profissionais e clínicas que vão prestar os serviços para a Prefeitura. Esses serviços serão contratados localmente, afim de evitar deslocamentos dos pacientes a longas distâncias para atendimento.

Os pacientes que estão na fila de espera serão contatados pela SMS em até 48h antes do atendimento. No caso de pacientes que tenham alterado o número de telefone, eles devem buscar a unidade de saúde mais próxima e solicitar a atualização de contato. Aqueles que estejam com risco cirúrgico e/ou outros exames vencidos, terão os mesmos remarcados e atualizados.

“Através de um prontuário digital e profissionais qualificados vamos agilizar todo o contato com pacientes que estão há muito tempo aguardando esta oportunidade. Nossos médicos, enfermeiros e demais profissionais estarão voltados para melhor diagnosticar e solucionar quaisquer casos clínicos”, afirmou a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Clarissa Rippel.

Consultas médicas

No total, haverá a realização de 22.839 consultas com especialistas. São elas: cardiologia (2.945); cirurgia vascular (1.151); ginecologia (324); endocrinologia (2.024); clínica médica (472); cirurgia geral (416); proctologia (433); pneumologia (717); pneumologia pediátrica (87); neurologia (1.252); neurocirurgia (328); neuropediatria (313); oftalmologia (2.163); gastroenterologia (1.425); ortopedia (2.070); otorringolaringologia (1.039); reumatologia (1.468); urologia (1.047); dermatologia (1.832); hematologia (239); nefrologia (282); psiquiatria (547); bucomaxilo (128); mastologia (36) e endócrino pediatria (101).

Exames médicos

Também serão realizados 3.498 exames médicos que incluem: ecocardiograma transtorácico (1.100); ecodoppler vascular (402); teste ergométrico (21); holter (264); mapa de pressão arterial (93); eletroneuromiografia (82); eletrocefalograma com mapeamento (213); espirometria (226); ressonância (360); histeroscopia diagnóstica (199); colonoscopia, polipectimia e histopatológico (340); e endoscopia (198).

Procedimentos cirúrgicos

Por último, a Secretaria Municipal de Saúde SMS) também realizará as cirurgias a seguir: vasectomia; diu; laqueadura tubaria e cirurgia oftalmológica; cirurgias oncológicas; proctologia; urologia (RTU); urologia-orquiectomia; ginecologia; vascular e cerebral. Ainda haverá procedimentos de endometriose laparoscópica e vascular de alta complexidade.