Programa de estacionamento rotativo de Teresópolis continua em funcionamentoAndréa Brito

Publicado 22/10/2022 17:11

Em nota de esclarecimento distribuída à imprensa, a Prefeitura afirma que continua em vigor o estacionamento rotativo na cidade, instituído pela Lei Complementar Municipal 292/2021. Segundo a Assessoria de Comunicação da prefeitura, o que foi anulado pela Portaria 110/2022, publicada pela Câmara Municipal, foi o processo legislativo, o que não impede a continuidade do programa.



Lançado oficialmente no dia 27 de junho pelo Prefeito Vinicius Claussen, o programa Novo Promaj emprega inicialmente 98 jovens de 18 a 22 anos. Os primeiros jovens selecionados atuam no sistema do estacionamento rotativo, tanto nas ruas quanto no setor administrativo do sistema e na parte administrativa da Prefeitura Municipal.



O Executivo Municipal já enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei, que aguarda votação, instituindo gratuidade de estacionamento para moradores que não possuem garagem em seus prédios e também concedendo desconto de 30% para moradores de Teresópolis que usarem o estacionamento rotativo.



Neste período de treinamento em campo e de orientação aos motoristas, os jovens uniformizados da primeira turma do Novo Promaj Rotativo circulam pelas principais ruas dos bairros do Alto, Agriões e Várzea, classificadas como zona comercial e sinalizadas para receber o novo sistema de estacionamento rotativo. Nesta fase de testes, eles são acompanhados por monitores e estão conhecendo a área onde o rotativo funcionará, entregando folhetos explicativos aos usuários e orientando sobre o sistema de parquímetros e o uso do aplicativo DIGIPARE.



O Novo Promaj Rotativo promete democratizar o uso do espaço público e promover ordenamento urbano. O recurso arrecadado com o estacionamento visa tornar possível a manutenção da iniciativa social, que é o programa do primeiro emprego para 288 jovens de 14 a 22 anos de famílias em vulnerabilidade social. Os primeiros 98 jovens contratados têm a carteira assinada, direitos trabalhistas garantidos e vasta carga horária de capacitação profissional para que, no final do contrato, possam estar preparados para o mercado de trabalho.