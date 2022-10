Gordinho, apelido de Daniel Camilo Jeremias Martins, foi executado por traficantes em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 22/10/2022 16:26

Nesta sexta-feira, 21/10, um jovem de 25 anos foi executado em uma comunidade localizada no bairro das Paineiras, perto do Centro de Teresópolis. Identificado como Daniel Camilo Jeremias Martins, conhecido como Gordinho, foi mais uma vítima da briga entre organizações criminosas do Comando Vermelho e TCP.



A Polícia trabalha com a hipótese de o motivo do crime ter sido pelo controle das bocas de fumo nas comunidades da cidade. Atingido por vários disparos, Daniel não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na tarde desta sexta-feira. O rapaz foi a quinta vítima de execução sumária somente no mês de outubro. Segundo informações de moradores, os assassinos são moradores da Quinta Lebrão e estavam em uma moto quando efetuaram os disparos.