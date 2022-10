Desenvolvimento Social encerra semana da criança com grande festa no CRAS Meudon - Divulgação

Publicado 21/10/2022 17:10

Uma tarde colorida e animada. Assim foi a Festa de Comemoração do Dia das Crianças no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na tarde de quarta-feira, 19 de outubro. O já conhecido capricho na decoração e nas cores do CRAS coordenado por Tereza Alvares se juntou à animação da ONG Trupe Nós Aí. Além da decoração, os doces também ficaram a cargo da equipe do CRAS.

Houve teatrinho e brincadeiras com os palhaços Michelle, Jaqueline, Altair, Maria de Fátima e Marisa, dirigidos por Marcelo Viana e Cátia, animadas pela música do Professor Vítor Collins. “Foi uma tarde animada, fortalecendo assim o trabalho da rede sócio-assistencial, importantíssimo para as ações de pertencimento e protagonismo juvenil!”, comemorou Tereza.

As crianças presentes à festa pertencem aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no CRAS Meudon, para todas as idades.