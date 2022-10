Ação Outubro Rosa em Bonsucesso terá várias atividades para a população local na sexta-feira, 21 de outubro, na UBS do bairro - Diivulgação

Publicado 20/10/2022 13:08

Na próxima sexta-feira, 21, a partir das 9h, será realizada uma série de atividades ligadas ao “Outubro Rosa”, o mês de conscientização sobre o câncer de mama, na Unidade Básica de Saúde da localidade, no Terceiro Distrito, na altura do km 28 da RJ-130 (Estrada Teresópolis-Friburgo).

A programação, resultado de uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social com a Saúde, inclui palestras, roda de conversa, orientações sociais e inclusão e atualização no Cadastro Único, imprescindíveis para quem deseja receber o Auxílio Brasil.

A organização do evento, chamado de “Ação Outubro Rosa”, faz um apelo “estético” para marcar a data: “se possível, venha de blusa rosa!”

Outubro é oficialmente, desde a década de 1990, o Mês de Conscientização sobre o Câncer de Mama, responsável pela morte de milhões de mulheres no Brasil e no mundo, todos os anos. O mês é marcado por movimentos e campanhas nacionais e internacionais em prol da conscientização sobre este sério problema de saúde, com informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer mais comum entre as mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA).