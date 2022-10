JETs 2022: GEO Rose Dalmaso é o grande vencedor do Atletismo, com 3 ouros e um bronze - Bruno Nepomuceno

Publicado 18/10/2022 14:44

O GEO Rose Dalmaso/CEDAL foi o grande vencedor do Atletismo nos Jogos Estudantis de Teresópolis 2022. A escola municipal levou três ouros no feminino (Sub-13, Sub-15 e Sub-17) e um bronze no masculino (Sub-15). O time masculino da Escola Municipal Paulo Freire também se destacou na competição conquistando medalhas de ouro na Sub-15 e Sub-17. Os meninos do George March foram campeões no Sub-13 e 2º lugar no Sub-17 da modalidade.

Vale destacar a participação do CEM com três troféus (prata no Sub-13 masculino e feminino e bronze na Sub-17 feminino), Escola Municipal Manoel Medeiros com dois troféus (bronze na Sub-13 masculino e Sub-15 feminino), Escola Municipal Mariana Leite Guimarães com dois bronzes (Sub-13 e Sub-15 feminino), Higino da Silveira com a prata na Sub-17 feminino e Colégio Único com o bronze na categoria Sub-17 masculino.

Realização da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer, os Jogos Estudantis de Teresópolis reúnem 26 escolas públicas e privadas, contam com disputas em 12 modalidades e partidas em diversos locais, entre eles, o Golf Clube e o Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão.

Resultados Atletismo JETs 2022

Sub-13 Feminino

Ouro – GEO Rose Dalmaso/CEDAL

Prata - CEM

Bronze – E. M. Mariana Leite Guimarães

Sub-13 Masculino

Ouro - George March

Prata - CEM

Bronze – E. M. Manoel Medeiros

Sub-15 Feminino

Ouro – GEO Rose Dalmaso

Prata – E. M. Manoel Medeiros

Bronze – E. M. Mariana Leite Guimarães

Sub-15 Masculino

Ouro – E. M. Paulo Freire

Prata – E. M. Manoel Medeiros

Bronze – GEO Rose Dalmaso

Sub-17 Feminino

Ouro – GEO Rose Dalmaso

Prata - Higino da Silveira

Bronze - CEM

Sub-17 Masculino

Ouro – E. M. Paulo Freire

Prata - George March

Bronze - Único