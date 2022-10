Desenvolvimento Social, encerra a Semana da Criança com festa para 45 crianças e familiares no CRAS São Pedro - Divulgação

Desenvolvimento Social, encerra a Semana da Criança com festa para 45 crianças e familiares no CRAS São PedroDivulgação

Publicado 17/10/2022 17:57

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro São Pedro esteve animado na tarde de sexta-feira, 14 de outubro, com a festa de encerramento da Semana da Criança. Foram 45 crianças e familiares presentes, enchendo o salão do CRAS de alegria. A garotada foi animada pela Trupe Nós Aí, com as palhaças Michele, Jaqueline Santos e Lucinéia Canto, dirigidas por Marcelo Viana.

Durante a tarde de festa, houve teatrinho com os palhaços, brincadeiras organizadas pela professora e assistente social Márcia Bastos, ao som de animadas músicas, e até uma roda de violão com o Professor Vitor Collins. Também houve distribuição de saquinhos-surpresa. “Sabíamos que essa festa iria bombar!”, comemorou a coordenadora do CRAS São Pedro, Lívia Marilha Fermiane Gomes da Silva.

O CRAS São Pedro fica na Rua Fileuterpe 845, Bairro São Pedro (tel.: 2742-3080) e sempre oferece palestras, cursos e atendimentos assistenciais à população local.