Artes Manuais: Feira mostra o melhor do artesanato de Teresópolis até domingo, 16, no Espaço Higino - Bruno Nepomuceno

Artes Manuais: Feira mostra o melhor do artesanato de Teresópolis até domingo, 16, no Espaço HiginoBruno Nepomuceno

Publicado 14/10/2022 20:19

Vitrine da produção artesanal do município, a feira ‘Teresópolis Artes Manuais’ segue até domingo, 16/10, no Espaço Cultural Higino (Av. Oliveira Botelho, 365, no Alto), com sua edição ampliada e atrações diferenciadas para crianças e adultos. A visitação acontece de 10 às 19h, com entrada franca.

Na exposição de brinquedos antigos, o acervo de Luciano Tapajoz apresenta peças interessantes, como bonecas e carrinhos, e raridades, como triciclos e bicicleta de dois lugares. A criançada ainda pode participar de uma oficina criativa e de uma sessão de contação de histórias, que acontecem no sábado, 15/10, e domingo, 16/10, às 15h e 16h, com Alessandra Rodrigues.

Já os adultos podem conferir a criatividade e qualidade dos mais variados artigos decorativos e de utilidade, além de bijuterias, produzidos em crochê, metal, madeira e em tecido.

“A feira Teresópolis Artes Manuais surgiu em 2019 para resgatar a genuína produção artesanal do município. Começou com edições esporádicas e ganhou um ponto fixo, acontecendo todo fim de semana no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo. Também criamos as edições temáticas especiais, como esta em homenagem ao Dia das Crianças. Vale a pena conhecer nossos artesãos e prestigiar suas criações”, assinala Cléo Jordão, secretária Municipal de Cultura. “É um espaço totalmente dedicado ao artesanato de qualidade, produzido pelos nossos artesãos com as mais variadas técnicas de criação”, completa Fátima Cunha, coordenadora de Feiras Temáticas de Artesanato da Secretaria de Cultura.

Criatividade e dedicação

No estande da artesã Laura Ribeiro Camacho Medeiros o destaque são as coloridas bonecas de pano, entre outras peças. “Participo desta feira desde as primeiras edições. Muito importante ter esse espaço para o público conhecer nosso trabalho”, opina.

Artesãos há quase dois anos, Bruno Abrão e a esposa Dalila Abrão criam sapatilhas, bolsas e chaveiros de crochê. “Como somos novos na atividade, essa feira é ótima tanto para conquistar público e ter um feedback com os clientes como para trocar idéias e técnicas com artesãos mais experientes”, Bruno comenta.

Vendo as belas peças de tecido bordadas e pintadas, como panos de prato, trilhos de mesa e aventais, ninguém diz que Tony Garcia costura há apenas dois anos. “Sou filho costureira, mas aprendi a costurar durante a pandemia. Comecei fazendo máscaras de proteção para doar, mas evoluí e investi nessa linha de artesanato”, relata, com orgulho.

No estande do casal José Guilherme Urbano e Patrícia Leal Salomão, mel e delícias derivadas, como brownies e pão de mel, dividem espaço com sabonetes, velas, guardanapos e artesanato em crochê. “Essa feira apresenta o melhor do artesanato de Teresópolis para moradores da cidade e turistas”, diz José Guilherme. “E movimenta a cultura, o turismo e a economia local”, completa Patrícia.

Produzindo bijuterias e semijoias, Alexis de Bagé participa da ‘Teresópolis Artes Manuais’ desde as primeiras edições. “Essa feira mostra a produção dos reais artesãos de Teresópolis, que confeccionam tudo com as próprias mãos e as ferramentas manuais necessárias. Não tem nada industrializado”, garante.

Servidora municipal aposentada, a artesã Isabel Cristina Veiga trabalha com amigurumi e confecciona belas e criativas peças em crochê, como bichinhos e vários tipos de miniaturas. “É muito bom participar desse projeto de fortalecimento do artesanato teresopolitano, o público tem que conhecer nossa produção”, finaliza.

Serviço:

· Feira de artesanato Teresópolis Artes Manuais – Edição Dia das Crianças

· Dias: 15 e 16/10 (sábado e domingo)

· Horário: 10h às 19h

· Local: Espaço Cultural Higino (Av. Oliveira Botelho, 365 – Alto).

· Entrada franca.