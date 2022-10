Violações e vulnerabilidades dos Direitos Humanos em tempos de pandemia de Covid-19 - Divulgação

Publicado 14/10/2022 17:15

Estão abertas as inscrições para a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerá no dia 10 de novembro, das 9h às 18h, na Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, em Araras). A realização é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com o apoio da Prefeitura de Teresópolis, através da sua Secretaria de Desenvolvimento Social.

O tema da conferência é “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

Segundo Danielle Afonso de Carvalho, presidente do Conselho, essa “é uma oportunidade ímpar de discutir a vulnerabilidade e a violação dos direitos das crianças e adolescentes em nossa cidade e também debater e propor as políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente”.

As instituições registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderão inscrever um delegado titular e um suplente, com direito a voz e voto.