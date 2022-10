Diversão, alegria, amizade e o espírito esportivo marcam a 2ª edição da corrida e caminhada Outubro Rosa - Bruno Nepomuceno

Publicado 13/10/2022 19:56

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, além de incentivar a prática do esporte e de atividades físicas como meio de promoção de saúde e bem-estar, a equipe de corredoras ‘Amigas que a Corrida me Deu’ promoveu nesta última quinta-feira, 12, na Casa de Portugal, a Corrida-caminhada Outubro Rosa, com um percurso de 5 km.

O evento, destinado para homens e mulheres, contou com o apoio da Prefeitura de Teresópolis, através das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Segurança Pública, Saúde e Turismo e da Assessoria de Comunicação; da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, além de empresas e instituições.

O Professor Caniddia, mais conhecido como rei das embaixadinhas, que já esteve presente em alguns programas televisivos levando seu talento, como Caldeirão do Mion, Encontro da Rede Globo, entre outros, estava presente no evento e realizou dois desafios onde conseguiu bater seu recorde. O primeiro desafio foi vestir e tirar um colete 5x fazendo embaixadinhas em até 3 minutos. Ele concluiu o desafio em 1 '40". E o segundo era vestir e tirar um colete 10x fazendo embaixadinhas em até 3 minutos. O desafio foi concluído em 1 '44".

“Sou o único professor de Educação Física do Brasil dentro do ranking de recordes brasileiros e tenho o apelido carinhosamente de ‘Cannidia’, pois fui jogador de futebol profissional. Eu cheguei a Teresópolis através do André Pinto, filho do renomado escritor João Oscar do Amaral Pinto, e é uma honra estar aqui na cidade representando a atividade física pela segunda vez. A minha primeira visita foi na Granja Comary, na Casa da Seleção Brasileira que tive o imenso prazer de conhecer,” pontuou o professor destacando que quem tiver um talento e quiser encontrá-lo nas redes sociais é ‘@caniddiarecordista’ em todos os perfis. A pessoa que fizer o que ele faz, é encaminhado para o Ranking Brasil - livro dos recordes brasileiros.

“A iniciativa deste evento tem extrema importância, além de estimular a prática de atividade física, estamos conscientizando a população, principalmente as mulheres sobre prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama,” concluiu Caniddia.

A Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Geovânia Maia, falou sobre a importância de apoiar eventos como este: “Parabenizo as meninas pela iniciativa, promovendo um evento especial que integra a programação do Outubro Rosa, e com o objetivo de conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, além de estimular a prática de atividades físicas.”

Alines Enes, uma das coordenadoras do grupo, comentou sobre a iniciativa de promover a corrida. “Este encontro foi para conscientizar a população sobre o câncer de mama e, também, para estimular a prática de atividade física. O nosso grupo tem como missão abraçar causas e ser ombro amigo para quem precisa. Por isso, pelo fato de termos casos de câncer dentro da própria equipe, ter pessoas que já saíram da obesidade e da depressão nos unimos para darmos apoio e sermos solidárias com as nossas colegas”.

Representando a vereadora Erika Marra, responsável pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, a assessora Patrícia Cavalcanti agradeceu pela participação no evento e parabenizou o grupo de mulheres pela iniciativa. “Parabenizo a todas as meninas da organização pela iniciativa e pelo belíssimo evento, o diagnóstico do câncer é mais que importante, é necessário. Que juntas possamos continuar com esse trabalho de conscientizar à sociedade e às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E não sei se todos sabem, estamos de segunda à sexta na Procuradoria, atendendo a todas as pessoas que precisam de encaminhamento, orientação jurídica ou para qualquer situação de dúvida. O que for preciso, podem nos contatar que estaremos sempre à disposição. Fica aqui um forte abraço e o carinho da vereadora Erika Marra”.

Simone Bianchini, educadora física e participante do grupo agradeceu pelo evento e destacou a importância de promover um evento de conscientização em prol da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, além de estimular a prática de atividade física. “Fazer parte desse grupo é maravilhoso, juntas estamos cuidando uma das outras e não deixando nenhuma desanimar diante as dificuldades. Além disso, praticar atividade física é essencial, trabalhando corpo e mente ao mesmo tempo que contribuem para o bem-estar, saúde e qualidade de vida. Também foi muito importante ver que os homens tiveram sensibilidade e nos apoiaram neste evento, fortalecendo e abraçando o nosso movimento”.



Maria Aparecida compartilhou seu depoimento de quando estava passando pela doença. “Eu aprendi por experiência própria, que o medo do diagnóstico do câncer é o que mais nos atrapalha. Ouvir que você tem uma doença te faz demorar a procurar um médico e buscar por tratamento. Por isso, não tenham medo! Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais chances de o tratamento dar certo. A nossa saúde é um verdadeiro tesouro, precisamos cuidar dela e não da doença. E para você que esteja passando ou já passou pela mesma situação não desista, seja forte!”.

Também prestigiaram o evento as subsecretárias municipais Jannaína Vaz (Assessoria de Comunicação), Helena Corsino (Esporte e Lazer) e Julie Siqueira (Eventos).