Hospital São José-Teresópolis organiza o "Trenzinho da Saúde" para alertar as mulheres sobre o câncer de mamaDivulgação

Publicado 13/10/2022 11:48

No próximo domingo, dia 16 de outubro, das 11h às 15h, os moradores de Teresópolis vão se surpreender com uma grande movimentação em alguns pontos da cidade, isto porque o Hospital São José-Teresópolis levará o Trenzinho da Saúde pelas ruas.

O passeio alegre e descontraído faz parte das ações que o hospital planeja para a campanha do Outubro Rosa que visa conscientizar e orientar as mulheres sobre a importância do autocuidado e prevenção do câncer de mama. Nossos enfermeiros da oncologia e nutricionistas estarão disponíveis durante todo o trajeto para dar informações fundamentais sobre o tema e tirar todas as dúvidas dos passageiros sobre a enfermidade, suas causas, tratamentos e medidas preventivas.

Na ocasião serão distribuídos balões para as crianças, panfletos de orientação em relação à doença e alguns brindes. Além disso, os tripulantes também poderão aferir a pressão arterial e a glicemia durante o trajeto.

Junte-se a nós na jornada do autocuidado e na conscientização do Outubro Rosa!