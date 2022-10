Programação para o Dia das Crianças tem evento no Espaço Higino com feira de artesanato - Divulgação

Programação para o Dia das Crianças tem evento no Espaço Higino com feira de artesanatoDivulgação

Publicado 12/10/2022 10:17

“Durante cinco dias, a garotada poderá curtir uma interessante exposição de brinquedos antigos, com acervo de Luciano Tapajoz, além de participar de uma oficina criativa e produzir os próprios brinquedos e, ainda, viajar pelo mundo da imaginação durante a contação de história, com Alessandra Rodrigues. Vale a pena conferir”, convida a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.



Além do artesanato criativo e diversificado produzido por 70 expositores, os visitantes contarão com peças diferenciadas, criadas especialmente para o público infantil.





Serviço:

Feira de artesanato Teresópolis Artes Manuais – Edição Dia das Crianças

Dias: 12 a 16/10 (quarta a domingo)

Horário: 10h às 19h

Local: Espaço Cultural Higino (Av. Oliveira Botelho, 365 – Alto).

Entrada franca.