Teresópolis

Prefeito Vinicius Claussen recebe Presidente do DER-RJ para fiscalizar obras nas rodovias estaduais e solicitar novas intervenções para as vias do interior

Nesta quinta-feira, 06 de outubro, o Prefeito Vinicius Claussen recebeu em Teresópolis o Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER - RJ), Herbert Marques da Silva. Juntos, vistoriaram as obras das Rodovias Estaduais RJ-130, RJ-134 e RJ-242

Publicado há 1 dia