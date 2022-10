Prefeito Vinicius Claussen recebe Presidente do DER-RJ para fiscalizar obras nas rodovias estaduais e solicitar novas intervenções para as vias do interior - Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinicius Claussen recebe Presidente do DER-RJ para fiscalizar obras nas rodovias estaduais e solicitar novas intervenções para as vias do interiorBruno Nepomuceno

Publicado 07/10/2022 16:31

Na primeira parada, na altura do Km 23 da Terê-Fri (RJ-130), o Prefeito reforçou os pedidos de inclusão de serviços adicionais ao recapeamento da Terê-Fri, tais como o acostamento nos trechos urbanos, pavimentação dos acessos aos bairros e drenagem de bolsões nos trechos de Albuquerque e Vargem Grande na RJ 130.

Visando a segurança dos motoristas e pedestres que passam pela região, também foram solicitados a sinalização da faixa de pedestres no Km 12, em Vargem Grande, devido ao grande fluxos de pedestres que acessam os comércios locais e a Escola Municipal Neidy Angélica de Souza Coutinho, e a melhoria do acesso à rodovia, no Km 15, em Venda nova, onde o desnível entre as duas vias dificulta a passagem dos caminhões que circulam pela região.

Implementação de asfalto e reforma de pontes na RJ 134

Na RJ-134, rodovia que interliga a RJ-130 à BR-116, do bairro de Campanha até Providência, passando por Sebastiana, o Prefeito e o presidente do DER-RJ vistoriaram três pontes de alvenaria que estão sendo construídas pelo órgão, em substituição às antigas de madeira. Para essa estrada, o Prefeito Vinicius Claussen solicitou o recapeamento asfáltico de um trecho de cerca de 10 km da via.

“Essa é uma estrada essencial para o desenvolvimento do terceiro distrito e uma importante conexão para o segundo, facilitando o acesso ao nosso novo Centro Empresarial Agro Tech Industrial, em Venda Nova. Já temos 5 km recapeados e solicitamos a conclusão dos outros 10 Km restantes, uma obra importantíssima para o interior de nossa Teresópolis”, reforçou o Prefeito Vinicius Claussen.

O Presidente do DER -RJ reafirmou o compromisso de revitalização da via: “Vamos iniciar, juntamente com a Prefeitura, o projeto de recuperação total da malha asfáltica que já existe na RJ-134 e a implementação de asfalto quente em todo o trecho restante”, garantiu Herbert Marques.

Ainda para a RJ-134, no limite entre Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto, o prefeito e o presidente do DER-RJ firmaram o compromisso de, em parceria com o município vizinho, concluírem o recapeamento de um trecho de cerca de 2 km da via. Por meio de um aditivo ao convênio que a Prefeitura de Teresópolis já tem com o órgão, serão fornecidos os materiais para que os municípios finalizem a obra.

RJ-242 também receberá asfalto

Outro pedido do Prefeito Vinicius Claussen acolhido pelo Presidente do DER-RJ foi o recapeamento do trecho da RJ-242 de Água Quente a Independente de Mottas. Pela estrada, que conta com uma camada de asfalto frio já deteriorada, transitam diariamente mais de 300 caminhões com produção rural, e o recapeamento da via é essencial para oferecer mais segurança para os produtores e moradores. O prefeito também solicitou que seja feita pavimentação do acesso da BR-116 ao mercado do produtor de Água Quente, considerando a importância desse entreposto para a comercialização da produção agrícola não apenas de Teresópolis, mas também dos municípios da região.

“Agradeço a visita do Herbert Marques a Teresópolis, que veio conhecer de perto os desafios do nosso povo do interior em relação às estradas e se comprometeu com intervenções que serão importantíssimas para que nossos produtores tenham mais segurança e tranquilidade para escoar sua produção, o que reflete diretamente no desenvolvimento do nosso interior e dos municípios ao redor também. Sou grato também ao Governador Cláudio Castro pelo compromisso com o interior do Estado”, agradeceu o Prefeito Vinicius Claussen.