Acordo de cooperação técnica celebra as ações de Teresópolis no Programa de Fortalecimento do Artesanato FluminenseHilna Gallo

Publicado 06/10/2022 17:40

Assinado nesta quinta-feira, 06/10, o acordo de cooperação técnica entre a Secretaria Municipal de Cultura e a UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) reitera as ações de Teresópolis no PFAF – Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense. Desenvolvido pela UERJ em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

“Hoje, nós celebramos tudo o que vem sendo desenvolvido desde fevereiro, quando Teresópolis foi incluído no PFAF. Como o curso de capacitação dos artesãos em empreendedorismo e marketing, que acontece desde agosto, e o recém iniciado mapeamento dos artistas e grupos artísticos da cidade. O acordo será encerrado em 31 de dezembro, com a realização de uma grande feira de artesanato, cuja data e local ainda serão definidos. Nosso agradecimento à UERJ e ao Governo do Estado pela parceria nas ações de fortalecimento da produção artesanal e dos nossos artesãos”, po ntuou Cléo Jordão, secretária Municipal de Cultura, acompanhada da coordenadora de Feiras Temáticas de Artesanato, Fátima Cunha.

O Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense segue o conceito de artesanato adotado pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Esse conceito enfatiza que produtos artesanais são os produzidos por artesãos totalmente à mão ou com a ajuda de ferramentas manuais ou, ainda, com a utilização de meios mecânicos, desde que a contribuição manual direta do artesão seja o componente mais importante do produto acabado.

“O diferencial é que o programa segue a via da cultura, e não do turismo, dentro de um conceito de artesanato muito mais amplo e por meio do qual conseguimos abraçar um número maior de artesãos e uma diversidade mais ampla de artesanato", destacou o supervisor do programa, Luiz Fernando Lopes Moreira. "Os artistas de música, de teatro e de outras manifestações culturais que atuam em Teresópolis devem participar do mapeamento do PFAF para que, futuramente, sejam convidados para participar da feira de artesanato que estamos planejando”, completou.

Também acompanharam a assinatura do acordo de cooperação técnica Renan Ucceli, da assessoria jurídica do PFAF, a produtora Isabelle Nogueira e a extensionista do programa, Flavia Helmond.

Desde 2018, a Secretaria de Cultura vem cadastrando os artesãos de Teresópolis e buscando parcerias com o Governo do Estado e instituições para fortalecer os profissionais e a atividade. “Desde então, conseguimos facilitar o acesso deles a linhas de crédito e a eventos do calendário estadual. Também criamos a exposição Teresópolis Artes Manuais, espaço para a venda de artigos de qualidade e que funciona nos finais de semana no terminal turístico do Soberbo. Hoje temos mais de 600 profissionais especializados inscritos e atuando na produção de trabalhos manuais variados no municí pio, o que mostra a força da economia criativa em Teresópolis”, concluiu a secretária de Cultura, Cléo Jordão.