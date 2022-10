Ronda Escolar visita novas unidades escolares com projeto de conscientização sobre trânsito - Divulgação

Ronda Escolar visita novas unidades escolares com projeto de conscientização sobre trânsitoDivulgação

Publicado 06/10/2022 12:03

Nesta terça-feira, 4, os inspetores Jânia Gonçalves e Santana visitaram cerca de 140 alunos, do 1º, 2º e 3º anos, da Escola Municipal Lino Oroña, que devido às obras de reforma geral da unidade, estão estudando provisoriamente em espaço na Rua Dr. Aleixo, na Várzea. As atividades incluem contação de histórias, minicidade de trânsito, presença do mascote da GCM Gentil, interagindo com as crianças, e conversa com os alunos sobre regras, comportamento e educação no trânsito.

Entre as unidades que já receberam o projeto estão a Creche Doraci Dália Granito, em Bonsucesso (3º Distrito), CEMEIA Profª Maria Tereza Pries, no Bom Retiro, Creche Escola Triunfo, em Araras, Creche Oscar Lobato, em São Pedro, Creche Capette, em Agriões, E. M. Marília Porto, em Santa Cecília, E. M. Sebastião Branco, em São Pedro, E.M. Profª Acliméa Oliveira do Nascimento, em São Pedro, e Escola Municipal Pastor Assis Cabral, na Barra do Imbuí.