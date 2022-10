Vinicius Claussen durante comemoração após a vitória de Claudio Castro no primeiro turno para governador do Rio de Janeiro - Reprodução mídias sociais

Publicado 03/10/2022 18:30

Atual governador venceu com 72,32% na apuração, somando 61.108 votos válidos em Teresópolis. No Estado do Rio, Castro conseguiu vencer no primeiro turno com 58,67%. Analistas atribuem a expressiva votação no município ao enorme apoio do Prefeito Vinicius Claussen, que o recebeu pessoalmente em todas as visitas do governador a Teresópolis, na maioria das vezes durante inauguração de obras. O segundo colocado na corrida ao Palácio da Guanabara, Marcelo Freixo, ficou com 19,68% na apuração, totalizando 16.625 votos. Rodrigo Neves, prefeito de Niterói por duas vezes, fez 3,77% e Paulo Ganime somou 3,72%.

Durante toda a campanha para o governo do Estado, Claudio Castro recebeu apoio do prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen Bruno Nepomuceno Em entrevista ao DIA, o Prefeito de Teresópolis se mostrou entusiasmado com a vitória no 1º turno do governador do Rio de Janeiro: “Foi uma vitória legítima, merecida pelo trabalho feito em pouco mais de dois anos, que alcançou os 92 municípios do Estado com verdade, humildade, sinceridade, com sensibilidade social, com proposta de trabalho, de projeto, de amor, sem pancadaria, sempre focado na família. Governador Claudio Castro reeleito, graças a Deus, para continuar conduzindo o Estado do Rio de Janeiro, que só cresce depois que ele entrou.”

Vitória esmagadora em Teresópolis pode ser atribuída a grande quantidade de obras trazidas pelo governo estadual para o município, como o Asfalto Presente, reforma da rodoviária e da Feirinha do Alto, além da reinauguração do polo da Faetec e obras de drenagem e contenção no município.