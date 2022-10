Poeta e declamador angolano, Kialunga Afonso Martins recebe o prêmio de primeiro lugar no concurso - Hilna Gallo e Rafael Correa

Publicado 02/10/2022 12:53

Na última quarta-feira (28), aconteceu a cerimônia de premiação do II Concurso de Poesia, evento promovido pela Universidade Estácio de Sá - Campus Teresópolis em parceria com a Academia de Letras do Brasil de Teresópolis e Oficina de Poesia e Criação. Realizada na Casa da Memória Arthur Dalmasso, o evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.



O prêmio de 1º lugar, melhor poesia, foi entregue ao poeta e declamador angolano, Kialunga Afonso Martins, que em passagem pelo Brasil fez questão de vir a Teresópolis para receber a homenagem, entregue pelo presidente da Academia de Letras, Prof Nicolas Theodorisds. “Me sinto muito honrado e emocionado depois de todo esse ato de valorização feito a minha poesia”, essa foi a mensagem de agradecimento do poeta.



A Secretária Municipal de Cultura, Cléo Jordão, ressaltou a importância significativa que intuições como a Academia de Letras do Brasil de Teresópolis tem na sociedade. “Locais como este são fundamentais para o desenvolvimento e a manutenção dos movimentos culturais do município e precisam ser valorizadas a todo momento em eventos que, como este, comprovam a importância da arte e da cultura na nossa sociedade”, destacou a secretária acompanhada do subsecretário, Ricardo Guarilha e de sua equipe.



Também estiveram presentes na ocasião os membros da Academia, a secretária do Kialunga, Esmeralda Dias; a presidente do Elos Club, Bruna Dodaro; a poeta Vera Raposo, o coordenador acadêmico da Universidade Estácio de Sá, José Vilhena; e o vereador Paulinho Nogueira.