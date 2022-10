Participando da chamada pública desde o início do projeto, o Presidente do Sindicato Rural de Teresópolis, Rodrigo Rosa de Medeiros, acredita que, aos poucos, os produtores rurais vão entender que fornecer os alimentos que produzem para a merenda escolar só traz benefícios e que projeto aproxima cada vez mais o homem do campo a cidade - Divulgação

Publicado 01/10/2022 19:48

Com previsão inicial de R$ 1,9 milhão em investimentos, através de recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), o montante considerado histórico na compra da alimentação escolar resultou no maior valor de contratação da história de Teresópolis, fechando em R$1.447.004,50. Para facilitar o acesso dos agricultores, o procedimento foi realizado na Escola Municipal Francisco Maria Dallia, em Bonsucesso, na zona rural.



A coordenação do programa faz parte do Projeto 'Pra Cima Terê', dirigido pelo Prefeito Vinicius Claussen, no eixo compras em Terê, que estimula as compras locais. A iniciativa acontece por meio da secretarias municipais de Educação, Administração (através do departamento de Suprimentos e Licitações) e de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, em parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro/Emater-Rio, da Secretaria Municipal de Agricultura, do Sindicato Rural e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teresópolis.



A compra da agricultura familiar para a alimentação escolar traz variadas potencialidades para o desenvolvimento local sustentável e para a valorização de uma alimentação saudável. Com um cardápio bem diversificado, composto por abacate, agrião, alecrim, alface, alho poró, banana prata, batata baroa, batata doce, beterraba, brócolis, cebolinha, chuchu, coentro, couve-flor, espinafre, ovos caipira (dúzia), repolho, salsa, tangerina poncã, tomate, tomate cereja e vagem manteiga, a merenda vai atender às necessidades nutricionais dos escolares e suas preferências alimentares.



“Realizamos a maior chamada pública de merenda escolar da história de Teresópolis. Esse investimento histórico representa um aumento de 72,46% em relação às outras chamadas públicas já realizadas. Dos R$ 1.447.004,50 contratados, mais de R$ 1.048.596,87 ficarão na cidade. Esse resultado é maior do que o total contratado em qualquer outra chamada pública feita pelas gestões anteriores e isso demonstra que a gestão municipal investe na valorização do produtor familiar, já que a agricultura é uma das vocações do nosso município, de acordo com o Plano Diretor, e na oferta de alimentação de qualidade aos alunos”, avaliou o secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães, que conduziu todo o procedimento, junto com o Subsecretário de Educação, Alex Wey, e a equipe técnica de licitação da Secretaria Municipal de Administração.



“Agradeço à secretária de Educação, Satiele Santos, e toda a equipe da Educação, por elaborarem um cardápio atento a nossa produção local, como também ao setor de Licitação e a Secretaria de Agricultura pelo apoio na sessão pública e na formação do edital,” finalizou o secretário.



O programa de compra de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar integra o ‘Pra Cima Terê’, Programa Estratégico de Recuperação Econômica e Geração de Empregos lançado em 2020 pela Gestão Municipal. A Prefeitura elabora o cardápio atendendo as necessidades nutricionais e também observando a produção local, a fim de comprar o máximo possível de gêneros alimentícios produzidos em Teresópolis. Isso acontece após a realização dos encontros rurais, reuniões preparatórias que buscam capacitar os agricultores e produtores rurais para que eles possam participar da futura chamada pública da merenda escolar.



Em meados de 2021, a merenda escolar do município passou por um processo de reformulação, onde a Prefeitura voltou a adotar o modelo no qual cada unidade escolar passou a ter gestão sobre a preparação dos alimentos em sua própria cozinha, que antes era gerenciada por empresa contratada, através de licitação. Esse novo modelo de produção voltou com o objetivo de melhorar a qualidade da merenda servida nas escolas.

"Esse projeto é muito importante e um divisor de águas no município, porque antes existia algo muito superficial e pouco divulgado, realizado de uma forma em que os agricultores e as entidades tinham muita dificuldade de acessar. Com a gestão do Prefeito Vinicius Claussen essa questão vem mudando, tudo vem se adaptando e ajustando entre as partes. Sabemos que este processo da chamada pública é complexo, que são muitos detalhes a serem observados para que não tenha nenhum problema futuro. Este mercado é mais uma opção muito interessante para nós agricultores trabalharmos, com preços muito atrativos. É uma construção conjunta, com via de mão dupla, troca de informações e ideias para que seja um processo acessível ao produtor rural. Além do apoio e incentivo a agricultura familiar, podermos ver o produto que produzimos ser consumido pelos nossos próprios filhos na escola”, afirmou o Presidente do Sindicato Rural de Teresópolis, Rodrigo Rosa de Medeiros.