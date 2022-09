Nilton Salomão na disputa por uma das vagas para deputado federal - Rico Portilho

Publicado 29/09/2022 13:25 | Atualizado 29/09/2022 17:38

Nilton Salomão, candidato a deputado federal pelo Cidadania, já exerceu 2 mandatos integrais de Deputado Estadual e, por mais 2 vezes, teve mandato de 2 anos. Casado, pai de 3 filhos, Bacharel em Ciências Contábeis com pós-graduação em Métodos e Técnicas de Ensino. Concursado da Caixa Econômica, Professor Universitário, autor de 35 leis, entre as quais a que garantiu acompanhante nas internações hospitalares para os Idosos, 3 leis para diabéticos e a lei que regulamentou os critérios de Ficha Limpa para o 1° e 2° escalões do Executivo, Legislativo e Judiciário.

O DIA: Como o sr. pretende combater o tráfico de drogas no município?

Nilton Salomão: Em Teresópolis, o Tráfico de drogas tem que ser combatido com apoio às forças de segurança e projetos sociais para nossos jovens.

O DIA: Qual sua proposta para a saúde em Teresópolis?

Nilton Salomão: A saúde precisa de atenção imediata na ampliação da oferta de leitos de CTI e a médio prazo com ampliação das unidades básicas de saúde nos bairros.

O DIA: Quais medidas o sr. entende que sejam necessárias para desenvolver a economia do município?

Nilton Salomão: A economia, sustentada na agricultura, no turismo e nas empresas de tecnologia, terá investimentos em emendas parlamentares para fortalecimento de cada um desses setores.

O DIA: Em relação à educação, que leis o sr. julga necessárias para desenvolver o ensino nos níveis estadual e federal?

Nilton Salomão: É fundamental avançarmos na valorização dos aspectos socioemocionais também no ensino médio. No âmbito federal é imperioso ampliar os recursos do Prouni e Fies para os jovens de baixa renda. E, sobretudo, o avanço num piso salarial digno e compatível com o que se espera dos profissionais de Educação.