CRAS Meudon promove café da manhã às alunas de alongamento, comemorando a Semana da Pessoa Idosa - Divulgação

Publicado 29/09/2022 13:09

Em comemoração à “Semana da Pessoa Idosa” (25 a 30 de setembro), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, ofereceu nesta quarta-feira (28) um café da manhã especial às idosas referenciadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Elas participam das aulas de alongamento promovidas em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e ministradas pelo Professor Luiz Gonzaga Lisardo, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no CRAS Meudon, todas as terças-feiras, das 10h às 11h, e sextas-feiras, das 8h às 9h.