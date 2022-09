Teresópolis realiza chamada pública histórica para a merenda escolar - Divulgação

Teresópolis realiza chamada pública histórica para a merenda escolarDivulgação

Publicado 28/09/2022 11:38

Com R$ 1,9 milhão de investimento, montante considerado histórico a ser aplicado na compra da alimentação escolar, a Secretaria Municipal de Educação realiza nesta quinta-feira, 29/09, a Chamada Pública 04/2022 para a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar para creches e escolas municipais pelo período de nove meses.

Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassado ao município pelo Governo Federal por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Será o segundo chamamento público após a Prefeitura ter assumido a produção da merenda escolar para um ano letivo 100% presencial.

Coordenada pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Agricultura, de Educação, de Fazenda e de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, a iniciativa tem a parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro/Emater-Rio, do Sindicato Rural e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teresópolis.

Agricultores familiares e empreendedores familiares rurais interessados em participar têm até esta quarta, 28/09, para se habilitar e enviar propostas, por meio físico ou eletrônico. A sessão de julgamento das propostas será realizada na quinta, 29/09, às 18h, na Escola Municipal Francisco Maria Dállia, em Bonsucesso, no 3º Distrito. Também está prevista a participação em sessão virtual, a ser realizada pela Plataforma Google Meet, com transmissão virtual pelo Portal de Licitações (www.licitacao.teresopolis.rj.gov.br) e o Canal Oficial de Licitações da Prefeitura de Teresópolis no Youtube – https://bit.ly/LicitacaoTeresopolis.

O resultado da chamada pública está previsto para ser divulgado na sexta, dia 30 de setembro, com a formalização dos contratos no dia 05 de outubro.

O edital da Chamada Pública nº 04/2022 pode ser acessado pelo link https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/596.