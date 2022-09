Banho de floresta: O espaço natural em benefício da saúde mental - Divulgação

Publicado 27/09/2022 14:20

Nesta quarta-feira, 28 de setembro, acontece mais uma edição do ‘Quarta às 10’, ação semanal da Sala Verde Que Te Quero Verde, espaço virtual e físico criado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente destinado à educação ambiental e para a ampliação do conhecimento sobre preservação do meio ambiente.



Com o tema ‘Banho de Floresta: O Espaço Natural em benefício da Saúde Mental’, o encontro tem como objetivo mostrar que a prática do Banho de Floresta devido aos avanços tecnológicos, tornou-se uma peça fundamental para os cuidados preventivos com a saúde. Resultados de estudos mostram que esta prática melhora a qualidade do sono, do humor, da capacidade de foco e reduz os níveis de estresse, como também pode contribuir para problemas fisiológicos, como pressão alta, tensão muscular e resposta imunológica reduzida.



Será realizada pela pedagoga e especialista em Desenvolvimento Territorial, Gizelle Brown, com mediação do Gestor Ambiental Raimundo Lopes e da Bióloga Beatriz Tjader, ambos Secretaria de Meio Ambiente.



A palestra poderá ser acompanhada por meio do Canal no Youtube da Sala Verde Que Te Quero Verde. Basta acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=94oPklV5oCU.