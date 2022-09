Na reta final das eleições, Hugo Leal recebe apoio do Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen, durante evento na última sexta-feira, 23/09, na disputa pela reeleição como deputado federal. - Nathalia Schumaker

Na reta final das eleições, Hugo Leal recebe apoio do Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen, durante evento na última sexta-feira, 23/09, na disputa pela reeleição como deputado federal.Nathalia Schumaker

Publicado 27/09/2022 11:32 | Atualizado 27/09/2022 12:13

Advogado formado pela UFRJ, Hugo Leal está no quarto mandato de deputado federal. Conhecido como autor da Lei Seca, o parlamentar tem como suas prioridades na Câmara segurança viária, transporte e infraestrutura, desenvolvimento econômico, segurança pública, saúde e orçamento. Antes de ser eleito para a Câmara dos Deputados, Hugo Leal foi secretário de Administração e Reforma do Estado (1999/2002), presidente do Detran/RJ (2003/2005) e secretário estadual de Justiça e Direitos do Cidadão (2005/2006). Hugo Leal é casado, há 33 anos, com Luise, professora e pesquisadora da Faculdade de Odontologia da UFF. O casal tem dois filhos: a advogada Laura e o médico Luís Guilherme.

O DIA:Caso eleito, quais serão suas prioridades para o município?

Hugo Leal: Nos meus mandatos, destinei mais de R$ 40 milhões, através de emendas parlamentares, para Teresópolis, principalmente para as áreas de saúde, para compra de ambulâncias, equipamentos e material médico-hospitalar; de agricultura, para tratores e retroescavadeiras; para o esporte, para assistência social e para a guarda metropolitana municipal. Essas foram minhas prioridades e devem continuar sendo. Mas as prioridades para Teresópolis, como para qualquer outro município, devem ser estabelecidas com prefeito e vereadores que conhecem de perto e no dia a dia as dificuldades da população.

O DIA:Que medidas entende serem necessárias para desenvolver a economia do município?

Hugo Leal:Entendo que, de maneira mais ampla, devemos desburocratizar e investir em plataformas digitais para desenvolver o empreendedorismo. Tenho acompanhado que tanto a Prefeitura de Petrópolis e quanto o Governo do Estado tem buscado facilitar novos empreendimentos, principalmente a criação de pequenas e médias empresas. Teresópolis tem uma natural vocação para o turismo que precisa ser estimulado através da promoção de eventos e do fortalecimento dos equipamentos turísticos da cidade. Para o desenvolvimento da economia do município como um todo, não apenas do turismo, é fundamental a melhoria do acesso, o que acredito virá com a nova concessão para a BR-116 - a antiga Rio-Teresópolis. Nosso papel no Congresso será fiscalizar que o contrato seja cumprido e que a concessionária faça as obras e melhorias necessárias e previstas

O DIA:Como o senhor pretende combater o tráfico de drogas no município?

Hugo Leal:Acho que é importante saber qual o papel de cada um. Combate ao tráfico é papel do governo do estado, com a PM e Polícia Civil, do governo federal, com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, e, em menor escala, do município. Não é papel de parlamentar, de qualquer parlamentar, combater o tráfico. Creio que Teresópolis tem uma boa experiência na área de segurança que é o Conselho Comunitário de Teresópolis, do qual participo e que reúne representantes das forças de segurança e da sociedade. De minha parte, meu compromisso no próximo mandato, assumido durante a campanha, é lutar para garantir recursos para o aumento dos efetivos da Policia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, com a devida e necessária recomposição salarial para que essas corporações possam combater mais efetivamente o tráfico de drogas e outros crimes.

O DIA:Qual sua proposta para a saúde no município?

Hugo Leal: Mais uma vez, não cabe ao deputado ter "propostas" para a saúde no município já que isso seria uma interferência indevida no trabalho do prefeito e de seu secretário de saúde. Como parlamentar, procurei ajudar a Prefeitura de Teresópolis em suas necessidade, assegurando, ao logo dos anos, mais de R$ 20 milhões para comprar equipamentos como tomógrafo e ultrassom, para adquirir ambulâncias e materiais médico-hospitalares para as unidades da rede municipal. Compartilho com muitas lideranças de Teresópolis o sonho de que a cidade tenha seu próprio hospital municipal, o que iria melhor de maneira significativa o atendimento à população, evitando o deslocamento para a capital ou para outros municípios. Vamos lutar ao lado do prefeito e outras lideranças da cidade para viabilizar essa unidade hospitalar de grande porte que poderia atender também a população de mais de 10 municípios vizinhos.

O DIA:Em relação à educação, que leis o sr. julga necessárias para desenvolver o ensino?

Hugo Leal: Acho que, mais do que nova legislação, o Brasil precisa que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional seja efetivamente cumprida, garantindo educação integral no ensino fundamental, um ensino médio que ajuda na preparação para o mercado de trabalho e a universalização da educação infantil. É um grande desafio para o Brasil assegurar os recursos para que todos os entes federativos possam dar à educação a prioridade que ela merece. Devemos ter um compromisso com o ensino público de qualidade, dos bancos da escola fundamental à universidade.