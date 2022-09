Desenvolvimento Social, Pastoral da Criança da Paróquia de São Cristóvão e PETI realizarão ações de atendimento aos moradores de Quinta Lebrão, Fonte Santa e Prata em 30/9 - Divulgação

Publicado 26/09/2022 15:35

Um verdadeiro mutirão de atendimento exclusivo aos moradores da Quinta Lebrão, Fonte Santa e Prata acontecerá no dia 30 de setembro, sexta-feira, das 9h às 15h, à beira da Rodovia Rio-Bahia (BR-116), na Paróquia de São Cristóvão, Fonte Santa. “CRAS em Ação” é uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do CRAS Fischer, com a Pastoral da Criança da Paróquia de São Cristóvão e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do Governo Federal.

Serão seis horas de atendimento social. E também: atendimento sobre Cadastro Único; gratuidade para segunda via de documentação civil; cadastro e encaminhamento para vagas de emprego; seguro desemprego; Carteira de Trabalho digital; pesagem dos beneficiários do programa Auxílio Brasil; aferição de pressão; cadastro de crianças na Pastoral da Criança; e Espaço do Empreendedor, com orientações sobre legalização de MEI (Microempreendedor Individual).

“Além de todos esses serviços mencionados, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil também participará da ação. Nosso intuito é levar ao público os serviços da rede sócio-assistencial, promovendo acesso aos seus benefícios. É papel do CRAS estar presente nos territórios mais vulneráveis”, explica Danielle Carvalho, coordenadora do CRAS Fischer. Para ter acesso aos serviços, serão necessários os seguintes documentos: RG (identidade), CPF, Comprovante de Residência (original e xerox) e Carteira de Trabalho.