Homem é executado em TeresópolisCacau Repórter

Publicado 26/09/2022 12:02

Execução aconteceu neste domingo, 25/09, na localidade de Motas, interior do município. O assassinato ocorreu durante um evento, entre Santa Rosa e Motas. Segundo testemunhas, dois indivíduos chegaram em um carro branco, ainda não identificado, quando um dos ocupantes do veículo desceu e efetuou os disparos.

A Polícia Militar, através do DPO de Bonsucesso do 30º BPM de Teresópolis, destacou 4 viaturas para o local a fim de proceder às investigações preliminares. O homem assassinado era Maick Sampaio. Ele era morador de Motas e tinha 26 anos. Ainda não há pistas nem identificação do assassino e de seu comparsa.