Feirão Emprega Terê tem 326 vagas de emprego até domingo, 25/09 - Divulgação

Feirão Emprega Terê tem 326 vagas de emprego até domingo, 25/09Divulgação

Publicado 23/09/2022 13:12

Ainda tem inscrição para os cursos de penteado e maquiagem e cabelos crespos e cacheados na Escola Móvel de Beleza do Senac.

Até domingo, 25/09, o Feirão Emprega Terê tem 326 oportunidades de emprego disponíveis. São 70 vagas para pessoa com deficiência (PcD), 10 para estagiários, 48 para pessoas sem experiência e 198 para candidatos com experiência. O atendimento presencial acontece na Praça dos Expedicionários, no bairro de São Pedro, das 10h às 16h.

Balcão de empregos, cadastro de currículos, cadastro para o primeiro emprego, emissão de carteira de trabalho e requerimento do seguro-desemprego são alguns dos serviços ofertados. Os candidatos devem ter em mãos RG e CPF.

“Em três dias o Feirão Emprega Terê fez 872 atendimentos. São mais de 290 encaminhamentos de trabalhadores para entrevistas e mais de 180 entrevistas feitas no local por empresas como o supermercado Serra Azul, Construtora Sola, Pousada Cascata dos Amores e o Centro Universitário Serra dos Órgãos”, contabiliza Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, ressaltando que a ação faz parte do Pra Cima Terê – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, liderado pelo Prefeito Vinicius Claussen.

Durante o Feirão, equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social dá orientação sobre o programa Auxílio Brasil, Cadúnico e acesso a programas sociais. Já pessoal da Ouvidoria Geral registra as demandas do público sobre os seus bairros, a fim de solicitar solução junto aos setores pertinentes.

“Passaremos o fim de semana no bairro de São Pedro, garantindo atendimento das 10h às 16h. É uma ótima oportunidade para quem quer entrar no mercado de trabalho. O trabalhador sai com encaminhamento agendado para entrevista de emprego e grande chance de ser contratado. Venham para o Feirão Emprega Terê!”, convida o secretário Lucas Guimarães.

Cursos do Senac

Também seguem as inscrições para os cursos gratuitos da Escola Móvel de Beleza do Senac-Rio: Penteados e Maquiagem (31) e Cabelos Crespos e Cacheados: cortes e finalizações (16). Para se candidatar, os interessados devem ser maiores de 16 anos, possuir Ensino Fundamental I completo e apresentar os seguintes documentos no ato da matrícula: xerox de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (xerox do histórico ou certificado escolar, declaração de escolaridade original dentro da validade) ou autodeclaração informando que sabe ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Menores de 18 anos dev em estar acompanhados de um responsável legal que apresente original e cópia de seus próprios documentos de identidade e CPF e do candidato.

A iniciativa da carreta-escola, promovida em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, por meio do Prefeito Vinicius Claussen, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, através da Vereadora Érika Marra, e com o Sincomércio Teresópolis, por meio do presidente Igor Edelstein, visa impulsionar o setor de comércio e serviços e o empreendedorismo da região.