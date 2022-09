‘Asfalto Presente’: recapeamento asfáltico chega à Rua Álvaro Paná - Bruno Nepomuceno

Publicado 23/09/2022 13:01

Ligação entre os bairros Fonte Santa e Ermitage e com 1.760 metros de extensão, a Rua Álvaro Paná é a próxima a receber as equipes do ‘Asfalto Presente’, programa realizado em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

Guarda Civil Municipal/Secretaria de Segurança Pública estarão no local a fim de conciliar a passagem de veículos em toda a extensão onde haverá o recapeamento asfáltico. A orientação é que os moradores evitem deixar os carros estacionados em via pública durante a obra.

“Esse trabalho conjunto com o Governo do Estado começou em maio pela Rua Manoel Carreiro de Mello, no Pimentel, vem avançando pelos bairros do Alto, Araras, São Pedro, Tijuca, centro da cidade e agora será levado à Fonte Santa, com asfalto quente, de melhor qualidade e durabilidade. Essa parceria faz com que as obras de infraestrutura avancem pelo município, como a reforma da nossa Rodoviária e a remodelação da Feirarte, por exemplo, que seguem em ritmo acelerado. Tem muito mais intervenções planejadas em benefício da população”, assinala o Prefeito Vinicius Claussen.

Investimento de R$ 64 milhões do Governo Estadual, o programa ‘Asfalto Presente’ prevê o recapeamento de 75 quilômetros de vias públicas, na cidade e no interior, ampliando o alcance do programa municipal ‘Asfalto Novo’, executado pela Prefeitura. Pintura e sinalização horizontal e vertical completam a ação.