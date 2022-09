Feirão Emprega Terê amplia atendimento com orientação sobre programas sociais e plantão da Ouvidoria Geral - Bruno Nepocumeno

Feirão Emprega Terê amplia atendimento com orientação sobre programas sociais e plantão da Ouvidoria GeralBruno Nepocumeno

Publicado 22/09/2022 11:52

Lançado nesta terça-feira, 20, pelo Prefeito Vinicius Claussen, o Feirão Emprega Terê ampliou o atendimento à população. Além do cadastro para vagas de emprego e encaminhamento de candidatos para entrevistas, equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social dá orientação sobre o programa Auxílio Brasil, Cadúnico e acesso a programas sociais. Já pessoal da Ouvidoria Geral registra as demandas do público sobre os seus bairros, a fim de solicitar solução junto aos setores pertinentes. Os atendimentos gratuitos seguem até domingo, 25/09, na Praça dos Expedicionários, em São Pedro, das 10h às 16h.

“Convido a população para aproveitar essa grande mobilização das equipes da Prefeitura em praça pública para acessar os serviços de seu interesse”, frisa Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária e coordenador do Feirão, acrescentando que esta é mais uma ação do Pra Cima Terê – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, liderado pelo Prefeito Vinicius Claussen.

Em busca de recolocação no mercado de trabalho, Priscila Melo, 31 anos, participou do primeiro dia do Emprega Terê. “Muito bom pra quem busca uma oportunidade de emprego. O atendimento acontecendo numa praça facilita bastante o acesso”, comentou a moradora do bairro Vila Muqui.

O recrutador da Sola Construtora, empresa com sede em Três Rios e base em Petrópolis, se surpreendeu com o resultado alcançado no Feirão. “Há um mês vinha procurando um pedreiro e em poucas horas neste evento entrevistei alguns candidatos e encaminhei dois para contratação”, relatou Frederico Veloso.

Já a Escola Móvel do Senac-RJ estendeu até esta quinta-feira, 22/09, das 10h às 16h, o prazo de inscrições para os cursos gratuitos profissionalizantes de Manicure e Pedicure, Práticas de Trabalho dos Cabeleireiros, Técnicas Básicas de Maquiagem, Cabelos Crespos e Cacheados: cortes e finalizações e de Penteados e Maquiagem. Para se candidatar, os interessados devem ser maiores de 16 anos, possuir Ensino Fundamental I completo e apresentar os seguintes documentos no ato da matrícula: xerox de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (xerox do histórico ou certificado escolar, declaração de escolaridade original dentro da validade) ou autodeclaração informando que sabe ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal que apresente original e cópia de seus próprios documentos de identidade e CPF e do candidato.

Moradora do bairro de São Pedro, Vanuzia Cunha, de 43 anos, se inscreveu no curso de cabeleireiro. “É importante essa carreta-escola estar aqui no nosso bairro, tanto para os adultos como para os jovens que querem aprender uma profissão e ter renda própria”, opinou.