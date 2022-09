Setembro Amarelo: Ronda Escolar da Guarda Municipal e Cerom promovem caminhada em favor da vida - Divulgação

Publicado 21/09/2022 15:42

Para chamar a atenção para a campanha ‘Setembro Amarelo’ – mês de prevenção e combate ao suicídio, da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a equipe da Ronda Escolar, vinculada à Guarda Civil Municipal/Secretaria M. de Segurança Pública, e alunos do Cerom (Centro Educacional Roger Malhardes), em São Pedro, fizeram, nesta quarta-feira, 21, uma caminhada até à Praça dos Expedicionários, no mesmo bairro.

Acompanhados do mascote da Guarda Municipal, da inspetora Jânia e do GCM Santana, os alunos caminharam com faixa e cartazes com dizeres de valorização à vida.