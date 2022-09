Feirão Emprega Terê registra 387 atendimentos e Escola Móvel de Beleza do Senac segue com inscrições - Bruno Nepomuceno

Feirão Emprega Terê registra 387 atendimentos e Escola Móvel de Beleza do Senac segue com inscriçõesBruno Nepomuceno

Publicado 21/09/2022 10:15

Primeiro dia de funcionamento do Feirão Emprega Terê, registrou 387 atendimentos, com 160 encaminhamentos para entrevistas. Já a Escola Móvel do Senac-RJ encerrou em um dia as inscrições para o curso de design de sobrancelhas. Ainda há vagas para os cursos gratuitos de Manicure e Pedicure (13), Práticas de Trabalho dos Cabeleireiros (04), Técnicas Básicas de Maquiagem (04), Cabelos Crespos e Cacheados: cortes e finalizações (24), Penteados e Maquiagem (35).

“Saímos do gabinete e montamos essa estrutura em praça pública em um bairro tão populoso como São Pedro, pondo em prática uma importante mobilização em prol de quem quer ingressar no mundo do trabalho, seja no mercado formal, seja pelo empreendedorismo. Estamos atentos para levar esse movimento também para o interior do município. Nosso agradecimento ao Senac-Rio e a todos os parceiros desta iniciativa”, assinalou o Prefeito Vinicius Claussen, que fez o lançamento oficial dos eventos acompanhado pelos secretários, subsecretários e equipes.

Feirão até domingo

Realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, o Feirão Emprega Terê oferece vagas de emprego para pessoas com e sem experiência e para pessoas com deficiência (PCD). No primeiro dia, foram feitas 22 entrevistas com recrutadores do Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos) e sete entrevistas pela Sola Construtora, com duas contratações.

“Com essa estrutura é o primeiro Feirão em praça pública e que vai funcionar até domingo, garantindo atendimento das 10h às 16h para as pessoas que, por algum motivo, não conseguirem vir durante a semana. Os interessados devem trazer RG e CPF e, caso não tenha acesso à carteira de trabalho, nós emitimos aqui. O trabalhador sai do Feirão com encaminhamento agendado para entrevista de emprego e grande chance de ser contratado”, relata o secretário municipal de Trabalho, Lucas Guimarães.

Escola móvel

As inscrições para os cursos da Escola Móvel de Beleza seguem nesta quarta, 21/09, das 10h às 16h, por ordem de chegada e enquanto houver vagas. Para se candidatar, os interessados devem ser maiores de 16 anos, possuir Ensino Fundamental I completo e apresentar os seguintes documentos no ato da matrícula: xerox de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (xerox do histórico ou certificado escolar, declaração de escolaridade original dentro da validade) ou autodeclaração informando que sabe ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal que apresente original e cópia de seus próprios documentos de identidade e CPF e do candidato.

“Essa parceria com Teresópolis é muito forte. Com esta unidade móvel trazemos 140 vagas para qualificação profissional em um mercado com geração de renda imediata. Muitos pessoas no meio do curso podem começar a atender e até a abrir o próprio negócio, o que é bastante interessante”, destacou Pedro Teixeira, diretor de Operações Compartilhadas do Senac-RJ.

Presidente da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, a Vereadora Érika Marra fez a moção para o município receber a carreta-escola. “Tivemos uma resposta muito rápida e trouxemos esses cursos gratuitos para Teresópolis. Executivo, Legislativo e população seguem alinhados. Agradeço ao Senac-RJ e informo que já vou solicitar a vida da Carreta de Gastronomia e do Pet Móvel”, adiantou a vereadora, acompanhada pelos vereadores Paulinho Nogueira e Tenente Jaime.