Prefeito Vinicius Claussen reúne lideranças empresariais para apresentar nova concessionária da BR-116 - Bruno Nepomuceno

Publicado 21/09/2022 10:03

A convite do Prefeito Vinicius Claussen, o diretor superintende da Concessionária EcoRioMinas, Luiz Carlos Salvador, e a gerente de Contratos e Concessões, Mariana Araújo, apresentaram o projeto de investimentos para a BR-116/RJ – Rodovia Rio-Governador Valadares (MG) via Teresópolis, que, a partir desta quinta, 22/09, passa a ser administrada pela empresa do Grupo EcoRodovias no lugar da CRT – Concessionária Rio-Teresópolis, cujo contrato de concessão expirou. A reunião com os diretore s das associações empresariais do município aconteceu nesta segunda-feira, 19/09, no auditório da ACIAT – Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis.

Entre as novidades estão a redução imediata de R$ 21,70 para R$ 18,60 do valor da tarifa de pedágio de veículos leves; desconto de 5% da tarifa de pedágio para usuários do pagamento eletrônico, além de desconto progressivo para usuários frequentes. Outros investimentos futuros a curto, médio e longo prazos são sinal de internet 3G/4G em todo o trecho de Serra; sistema de câmeras de segurança; construção da 4ª faixa no trecho de Serra; construção de viaduto na altura do Parque Ermitage e de passagem subterrânea na altura do Soberbo, em área do Parque Nacio nal da Serra dos Órgãos.

É uma concessão de 30 anos, com investimentos de R$ 11 bilhões em obras neste período em todos os 726,9 km concedidos do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro/RJ-Governador Valadares/MG e que engloba um conjunto de trechos das rodovias BR-116, BR-465 e BR-493.

“Do total de investimentos, são previstos R$ 2 bilhões só na região de Teresópolis. Isso vai gerar emprego e renda, melhorar a infraestrutura turística e a mobilidade urbana, aprimorando a logística e a capacidade de Teresópolis para atrair novos empreendimentos. E chega em boa hora, quando o município vai implantar o condomínio Agro Tech Industrial em Venda Nova, no interior, unindo o 2º e o 3º Distritos a fim de induzir o desenvolvimento econômico. Daí a importância de apresentar esse projeto à classe empresarial”, frisou o Prefeito Vinicius Claussen.



Audiência pública e contribuições

Durante o encontro, o Prefeito ressaltou que a Gestão Municipal participou ativamente do projeto da nova concessão da Rodovia Rio-Teresópolis, em maio de 2021, quando enviou por ofício 11 contribuições à Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Das sugestões apresentadas na audiência pública virtual da Comissão, 3 foram incluídas no edital: a construção do viaduto do Parque Ermitage, a construção de passarela subterrânea no Soberbo para o incremento do turismo na região e a demolição da praça de pedági o de Três Córregos, na altura do km 71 da rodovia, que futuramente passará a sediar a base da Polícia Rodoviária Federal. Os debates on-line foram conduzidos pelo Deputado Federal Hugo Leal, 2º vice-presidente da Comissão, diretamente do gabinete do Prefeito de Teresópolis.

Acompanharam a apresentação representantes da ACIAT, do Sincomércio, da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Teresópolis Convention & Visitors Bureau. “Fantástica essa iniciativa do Prefeito de nos proporcionar esse encontro para conhecermos os detalhes dessa concessão, que vai impactar o município ao longo de 30 anos. Muito importante conhecer as benfeitorias, os investimentos de segurança e a redução de custos”, comentou o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein. “Esse momento é muito promissor pra nossa cidade e acontece neste período em que estamos com uma boa gestão pública. Teremos uma rodovia mais segura e com acesso melhor pra Teresópolis e devemos aproveitar esses investimentos, que vão gerar muitos empregos e impulsionar o nosso desenvolvimento”, opinou Maurício Decarlo, 2º vice-presidente da ACIAT.