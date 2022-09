Vestibular Cederj 2023.1: aberta a etapa de isenção e cota - Divulgação

Vestibular Cederj 2023.1: aberta a etapa de isenção e cotaDivulgação

Publicado 21/09/2022 09:42

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) deu início nesta segunda-feira, 19/09, à etapa de isenção e cotas do vestibular 2023.1. O prazo se encerra no dia 2 de outubro e os interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas podem solicitar a isenção da taxa e a pré-inscrição para ingresso pelo sistema de cotas, através do link https://www.cecierj.edu.br/wp-content/uploads/2022/09/Edital-Isencao2023-1.pdf. O resultado será publicado no dia 19 de outubro na página da fundação. No total, são 60 vagas, 30 para Pedagogia e 30 para Geografia, ambas para a UERJ, no polo Cederj Teresópolis.

Coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, serão disponibilizados gratuitamente 02 cursos de graduação no âmbito do Consórcio Cederj Polo Teresópolis, na modalidade híbrida. Os alunos aprovados no vestibular Cederj serão matriculados em uma das sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). Em Teresópolis, estão sendo ofertadas as seguintes graduações pelo vestibular Cederj 2023.1: Geografia e Pedagogia.

O vestibular usará notas de várias versões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos que pretendem utilizar as notas do Enem devem seguir as regras estabelecidas por cada universidade. A prova será aplicada no dia 27/11/2022 e o resultado final será publicado no dia 28/12/2022. Para mais informações, acesse: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2023-1/

Detalhes da Inscrição e Serviços

As inscrições das vagas abertas para o público em geral, que vão atender aos candidatos que não se encaixam em nenhum sistema de cotas ou outras políticas públicas terão sua abertura no próximo dia 3 de outubro. O Edital de Seleção será divulgado no próximo dia 30 de setembro.

Os cursos oferecidos pelo Consórcio Cederj mesclam e utilizam ferramentas didáticas e interativas, como: materiais didáticos próprios, especialmente elaborados para a educação a distância, e ambientes virtuais de aprendizagem que fornecem ferramentas para garantir recursos didáticos, atividades e interatividade; cursos presenciais e tutoria a distância (Sistemas de Apoio à Aprendizagem). Os processos de avaliação presencial são realizados no Núcleo Regional, que também abriga laboratórios, biblioteca e sala de informática.

Polo Cederj em Teresópolis

A instalação do Polo Cederj, assim como a permanência da UERJ no município, são frutos da política de estímulo ao Ensino Superior desenvolvida pela Prefeitura de Teresópolis por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. A intenção é aumentar gradativamente a oferta dos cursos de graduação, para que quem mora em Teresópolis não precise deixar a cidade para cursar uma universidade pública.

Administrado pela Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Cederj é mantido através de recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Parte desses recursos também é gerada em cooperação com a Prefeitura de Teresópolis.