Cerimônia de abertura marca retorno dos Jogos Estudantis de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Cerimônia de abertura marca retorno dos Jogos Estudantis de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 19/09/2022 16:46

Atletas de escolas municipais, estaduais e particulares participaram, no último sábado, 17, no Ginásio Poliesportivo Pedro Rage Jahara (Pedrão), da abertura oficial dos Jogos Estudantis de Teresópolis 2022 (JETs). O Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado da Primeira-dama, Paula Schütte Claussen, e dos filhos Alicia e Lucas, secretários municipais e as vereadoras Érika Marra, presidente da Comissão de Educação da Câmara, e Márcia Valentim estiveram presentes à cerimônia, que contou com entrada das delegações das escolas, hino nacional e hino a Teresópolis, acendimento da chama olímpica e juramento dos atletas.

As torcidas animaram a abertura dos JETs, com gritos de guerra, mascotes, balões e pinturas no rosto, incentivando os atletas durante toda a cerimônia. Neste clima de alegria, descontração e espírito esportivo, a Secretaria Municipal de Educação promoveu uma competição entre as torcidas das escolas participantes dos jogos e o campeão foi o CEM (Centro de Ensino Moderno). Na data, também foram realizadas as disputas da modalidade Cabo de Guerra, tendo como campeão o Colégio São Paulo, o 2º lugar ficou com o time do George March e a 3ª posição no pódio com o GEO Rose Dalmaso (CEDAL).

“Nossa gestão resgatou os Jogos Estudantis de Teresópolis em 2019, que ficou sem acontecer em 2020 e em 2021 por conta da pandemia. Este ano, resgatamos os Jogos Municipais e lançamos os Jogos dos Anos Iniciais, promovendo este grande encontro do esporte com a educação. Também ampliamos significativamente a oferta de atividades de esportes e lazer gratuitas para a população. Já são mais de 3 mil pessoas matriculadas nas atividades. Esporte é saúde, é qualidade de vida. Vamos seguir avançando para estimular a prática esportiva em Teresópolis”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen.

“O sentimento de estar aqui hoje é indescritível. Ver esse ginásio lotado e o esporte e a educação caminhando juntos. Agradeço especialmente ao Prefeito Vinicius Claussen, a secretária de Esporte, Geovânia Maia, e a vereadora Érika Marra por todo o incentivo ao esporte e à educação. Obrigada também à comissão organizadora dos jogos. Teremos dias de estímulo ao esporte, com nossos atletas representando suas escolas com garra, amor e espírito esportivo”, frisou a secretária de Educação, Satiele Santos.

A vereadora Érika Marra também ressaltou a importância de esporte e educação andarem juntos. “Destaco aqui o meu respeito a todos os educadores, em especial, aos professores de Educação Física do nosso município. Educação e esporte caminham juntos sim e o resultado desse trabalho é saúde e vida. Com disposição, energia, disciplina e amor todos vencem no esporte. Excelentes jogos para todos!”, comentou Érika Marra, presidente da comissão de Educação da Câmara Municipal.

Realização da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer, os Jogos Estudantis de Teresópolis contam com a participação de cerca de 2.500 alunos de 26 escolas municipais, estaduais e particulares. A competição acontecerá até 7 de outubro, reunindo estudantes entre 12 e 17 anos.

Serão disputadas 12 modalidades, masculino e feminino: futebol, futsal, voleibol, handebol, basquetebol, atletismo (provas de pista, salto em altura e salto em distância), cabo de guerra, badminton, orientação, tênis de mesa, xadrez e damas. Os jogos acontecem no Ginásio Pedrão, Clube Comary, Clube dos Securitários, Golf Clube, Várzea F. C., Parnaso, E.M. Paulo Freire e CEHPT (Centro Educacional Helena de Paula Tavares).